Canadá espera "bienvenida de héroes" en los amistosos como local contra Chile y Perú

Canadá intentará celebrar su trayectoria en el Mundial cuando regrese a casa para disputar dos partidos amistosos contra Chile y Perú este año, en lo que el seleccionador Jesse Marsch espera que sea una "bienvenida de héroes".
Canadá recibirá a Chile en Toronto el 26 de septiembre antes de viajar a Montreal para enfrentarse a Perú el 3 de octubre, anunciaron el miércoles las federaciones.
Estos amistosos marcan el regreso a casa de Canadá tras una actuación histórica en el Mundial, en el que logró su primera victoria en el torneo -una goleada 6-0 contra Qatar- y se clasificó por primera vez para la fase eliminatoria.
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"El impulso que hemos generado para este deporte en el país durante los últimos meses ha sido increíble", afirmó Marsch en un comunicado.
"No lo habríamos conseguido sin nuestros aficionados, y estos partidos son una oportunidad para darles las gracias y seguir construyendo sobre lo que logramos en el Mundial. Esperamos que los canadienses reciban a este equipo como a unos héroes".
Canadá empató 1-1 con Bosnia en su primer partido del torneo, sumando así sus primeros puntos en un Mundial. A su victoria 6-0 sobre Qatar le siguió una derrota 2-1 ante Suiza, lo que le valió el segundo puesto en el Grupo B y le aseguró por primera vez el pase a la fase eliminatoria.
Los canadienses lograron una victoria 1-0 sobre Sudáfrica en la ronda de los 32 mejores antes de caer 3-0 ante Marruecos en octavos de final.
Con información de Reuters