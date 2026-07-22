Canadá espera "bienvenida de héroes" en los amistosos como local contra Chile y Perú

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Canadá vs Marruecos

Canadá ​intentará celebrar su trayectoria en el Mundial cuando regrese a casa ‌para disputar dos ‌partidos amistosos contra Chile y Perú este año, en lo que el seleccionador Jesse Marsch espera que sea una "bienvenida de héroes".

Canadá recibirá a Chile en Toronto el 26 de septiembre antes de ​viajar a ⁠Montreal para enfrentarse a Perú el ‌3 de octubre, anunciaron el miércoles ⁠las federaciones.

Estos amistosos marcan ⁠el regreso a casa de Canadá tras una actuación histórica en el Mundial, en ⁠el que logró su primera victoria ​en el torneo -una goleada ‌6-0 contra Qatar- y ‌se clasificó por primera vez para la ⁠fase eliminatoria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El impulso que hemos generado para este deporte en el país durante los últimos meses ha sido ​increíble", ‌afirmó Marsch en un comunicado.

"No lo habríamos conseguido sin nuestros aficionados, y estos partidos son una oportunidad para darles las gracias y seguir ⁠construyendo sobre lo que logramos en el Mundial. Esperamos que los canadienses reciban a este equipo como a unos héroes".

Canadá empató 1-1 con Bosnia en su primer partido del torneo, sumando así sus primeros ‌puntos en un Mundial. A su victoria 6-0 sobre Qatar le siguió una derrota 2-1 ante Suiza, lo que le valió el segundo puesto en el Grupo B ‌y le aseguró por primera vez el pase a la fase eliminatoria.

Los canadienses lograron una ‌victoria 1-0 ⁠sobre Sudáfrica en la ronda de los 32 mejores antes ​de caer 3-0 ante Marruecos en octavos de final.

Con información de Reuters