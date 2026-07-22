Minutos después de que la Policía Federal avance sobre manifestantes que cortaban el Puente Pueyrredón, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, cargó contra el gobierno de Javier Milei por "poner en riesgo la paz social" en el país y alertó que "los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir" en los barrios populares.

"Está en riesgo la paz social. Los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que atraviesa el pueblo trabajador", dijo Gramajo a la prensa en medio de la protesta de esta mañana sobre el Puente Pueyrredón, una arteria clave en el sur de la ciudad.

La UTEP, junto con otros gremios y organizaciones sociales y políticas como la CTA, el Polo Obrero y el MTE, se congregaron para protestar por el cierre del programa Volver al Trabajo, que otorgaba casi $80.000 a unos 900.000 trabajadores de la economía popular y que Capital Humano decidió discontinuar hace pocos meses.

"Son $78.000 miserables pero que a las familias les permite planificar parte de su vida comprando una garrafa, carne o leche. Estamos haciendo visible este problema. Vamos a seguir hablando con todos los legisladores para que dimensionen este problema. Esto va a generar un impacto en las economías barriales", planteó.

El dirigente pidió disculpas por la interrupción del tráfico durante la protesta, que tuvo sus réplicas en Puente Saavedra, Ciudadela y en la ciudad de Mar del Plata, pero remarcó que las organizaciones seguirán "en las calles para defender a los trabajadores". "Este reclamo va a empalmar ahora con los jubilados, que tienen que elegir entre comprar un medicamento o comida", agregó.

Desde Ciudadela, el dirigente social Esteban 'Gringo' Castro participó de la concentración sobre la avenida Rivadavia a la altura de la localidad bonaerense de Ciudadela, donde también se protestó contra la eliminación del Volver al Trabajo. "El presidente Milei quiere hambrear aún más a los pobres, unas 900 mil personas, quitando el salario social complementario, una conquista por ley del 2016 y que la justicia ahora autorizó al Gobierno nacional a quitar ese ingreso a partir del próximo mes", señaló.

Marcha hacia el Congreso

Según explicó Gramajo, los grupos reunidos en Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y otros puntos partirán pasado el mediodía hacia el Congreso, donde confluirán no solo con gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) sino también con otras agrupaciones políticas del peronismo y de la izquierda. "Vamos a ir pacíficamente al Congreso. No vamos a hacer ningún desmán. La policía se acercó a reprimir cuando estábamos pacíficamente", señaló.

Antes del mediodía, efectivos de la Policía Federal activó el protocolo antipiquetes para intentar evitar que los manifestantes corten la calzada del Puente Pueyrredón, en el acceso a la localidad bonaerense de Avellaneda. "Repudiamos la brutal represión en Puente Pueyrredón contra quienes se movilizaron para reclamar trabajo y dignidad. La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo", se quejó la organización en sus redes sociales.

En el video que adjuntaron en ese mensaje se puede observar a los efectivos avanzando con sus escudos y tirando gas pimienta sobre personas que sostenían carteles y banderas con sus reclamos contra el Gobierno Nacional.