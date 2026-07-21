"Un personaje enorme": dolor en el espectáculo por la muerte de un querido actor.

El espectáculo está de luto. El actor británico-australiano Terence Donovan, reconocido por sus trabajos en las exitosas series australianas Neighbours y Home and Away, murió a los 90 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el intérprete falleció en paz el sábado por la noche en Melbourne, Australia

Jason Donovan, también actor y cantante, comunicó la muerte de su padre a través de una publicación realizada junto a su hermano Paul. Allí describieron a Terence como una persona de personalidad entrañable y destacaron el vínculo que mantenían con él.

"Nuestro papá era un personaje enorme, más grande que la vida. Era nuestro mejor amigo... ¡nuestro mundo!", expresaron sus hijos. También aseguraron que lo extrañarán profundamente, aunque encontraron consuelo en haber podido acompañarlo durante sus últimos días. En el mensaje, los hermanos destacaron que su padre disfrutó plenamente de su vida. "Qué afortunados somos de tener un papá como vos", escribieron.

"Un personaje enorme": dolor en el espectáculo por la muerte de un querido actor.

Una extensa trayectoria en la televisión australiana

Nacido en Londres, Terence Donovan se mudó a Australia durante su adolescencia. Allí comenzó su carrera artística como cantante antes de dar sus primeros pasos como actor a comienzos de la década de 1960.

Durante los años '70 y '80 alcanzó gran popularidad gracias a sus papeles en series policiales como Division 4, donde interpretó al detective Mick Peters, y Cop Shop, en la que encarnó al detective senior sargento Vic Cameron. En la década de 1990 se incorporó a Neighbours como Doug Willis, poco después de que su hijo Jason abandonara la producción. También formó parte del elenco de Home and Away, donde interpretó a Al Simpson.