El petróleo cotiza por encima de los US$90, tras los ataques de EE.UU a Irán

Luego de diez noches consecutivas de bombardeos de Estados Unidos a distintos puntos de Irán y de las respuestas iraníes a sus aliados en el Golfo Pérsico, el precio del petróleo aumentó este martes 1,7% y el barril de Brent ya se ubica en los US$ 91. Con esta suba se prevé un posible nuevo aumento del combustible en el país y se complican las expectativas del gobierno de Javier Milei de reducir la inflación.

El precio del futuro del petróleo Brent se ubicó esta mañana en US$ 91,14, lo que representó una suba de 1,91% en las últimas horas. La reacción de los mercados se conoce en medio del aumento de las tensiones en Medio Oriente tras los ataques estadounidenses y las respuesta de Irán, que volvió a bloquear el estrecho de Ormuz.

En las últimas horas, Estados Unidos lanzó una décima ronda de ataques a centros de mando militares iraníes, bases de lanzamiento de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea. "Los ataques están diseñados para degradar aún más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", publicó el Comando Central del ejército estadounidense (CENTCOM).

La respuesta iraní y el cierre de Ormuz

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán se atribuyó el ataque a dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz y aseguró que no permitirán el paso de buques petroleros si persiste la ofensiva estadounidense. Al mismo tiempo, el Ejército iraní también bombardeó una planta desalinizadora y varias centrales eléctricas en Kuwait y otros puntos clave en Baréin y Jordania, todos aliados de Estados Unidos.

En un comunicado, los iraníes afirmaron que dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz sufrieron "incendios de gran magnitud" tras registrarse explosiones. Según la cadena Al Jazeera, la Guardia Revolucionaria también advirtió que si no termina la ofensiva estadounidense "no se exportará ni una gota de petróleo" por el estrecho.

Ormuz es uno de los canales de transporte de petróleo más transitados del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del planeta. Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero pasado, el estrecho estuvo en el centro de la escena, ya que cualquier acción bélica en la zona afectó a los casi 3.000 barcos que navegaban normalmente cada mes.