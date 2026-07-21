El padre de Alexis Mac Allister contó todo lo que pasó en el vestuario antes de Argentina vs. España.

El padre de Alexis Mac Allister, Carlos Mac Allister, terminó con el misterio acerca de lo que ocurrió en el vestuario de la Selección Argentina contra España. El exfutbolista de 58 años rompió el silencio, cuando lo consultaron acerca de las teorías conspirativas que indican que pasaron "cosas raras" con el equipo de Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026.

Durante la entrevista en Radio La Red (AM 910), el exlateral izquierdo de Boca y Racing descartó de plano cualquier tipo de especulación acerca de la supuesta "entrega" del partido por parte del conjunto nacional. De hecho, hasta contó que habló con su hijo ante las dudas que le surgieron a él mismo, ante tanto revuelo que se armó desde las redes sociales.

Carlos Mac Allister, papá del jugador de Liverpool y exfutbolista.

Carlos Mac Allister dijo que habló con Alexis sobre la final del Mundial 2026: "Entré en la duda"

Durante la charla, el exjugador sentenció que “para algunos periodistas, es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos... Te terminás agarrando de una cosa y lo más lindo es que eso se transmite". Incluso, a pura sinceridad, detalló: "Ayer le pregunté a Alexis si pasó algo, entré en la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiera pasado mi hijo me hubiera dicho al toque, imagínense el resto”.

Sobre la respuesta que le dio el mediocampista de Liverpool, precisó: “Me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, de jugar, tocar, triangular y no tirarla para arriba. Se estaban refiriendo a eso". "Después, hay un montón de dudas que empezaron estos días por ese post que se hizo y mucha gente me escribió”, remarcó Carlos Mac Allister. Por último, reconoció la jerarquía del rival que se impuso en la definición en Nueva Jersey: "Todo el mundo tiene claro que jugamos contra España y fue mejor”.

Cuáles son las teorías conspirativas sobre la Selección Argentina vs. España y la extraña arenga de Lionel Messi

Los comentarios en las redes sociales indican que hubo una campaña "anti Argentina", fundamentalmente desde Europa, luego de que instalaran que "la FIFA de Gianni Infantino le regaló el Mundial de Qatar 2022" por la presencia de Messi, con penales cobrados que según ellos no fueron faltas. La envidia y el resentimiento por los cuatro títulos de la "Scaloneta" en apenas tres años hicieron el resto. Más tarde, antes de la final ante España, se viralizó el video de la arenga de "Leo" como desganado, pidiéndoles a sus compañeros "olvidarse de todo" y enfocarse sólo en jugar antes del partido.

Pero no quedó todo allí, ya que algunos periodistas fueron más allá. Dijeron que, como Infantino necesitaba el voto que hasta el momento no tenía de la UEFA (Europa) para asegurar la reelección como presidente de la FIFA, le bajó línea a Claudio "Chiqui" Tapia (su amigo y mandamás de la AFA) para darle el título a España.

A cambio de la supuesta "entrega" de la final, la FIFA le perdonaría a Argentina la dura pena que iban a aplicarle por la bandera de las Islas Malvinas expuesta ante Inglaterra en la semifinal, situación que está prohibida por el reglamento de la FIFA y que suele ser castigada con duras sanciones por tratarse de "expresiones políticas". Por supuesto, se trata simplemente de trascendidos mediáticos y de redes sociales, sin ningún tipo de fundamento ni voces oficiales al respecto.