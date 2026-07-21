Más de 4 millones de pesos: militares con título cobrarán hasta 25% más desde julio

Desde el 1° de julio de 2026, los militares argentinos con formación académica superior comenzaron a percibir un suplemento salarial diferencial. De esta manera, el Gobierno nacional dispuso que quienes acrediten un título de posgrado reciban un plus del 25% sobre su haber mensual. Asimismo, los oficiales y suboficiales con título universitario de grado obtendrán un 15% adicional, mientras que aquellos con tecnicaturas o títulos terciarios accederán a un 10%.

La medida se oficializó a través de dos instrumentos publicados en el Boletín Oficial en días consecutivos, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Por un lado, el Decreto 473/2026, firmado por el presidente Javier Milei el 17 de julio y difundido el lunes 20, creó el suplemento por título con carácter permanente.

Por otro, la Resolución Conjunta 35/2026, rubricada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, fijó los haberes base para junio, julio y agosto, con un aumento acumulado del 4,1% respecto de mayo. En detalle, el incremento se distribuye en un 2,2% en julio y un 1,9% adicional en agosto, sobre los cuales se aplica el suplemento por título.

Más de 4 millones de pesos: militares con título cobrarán hasta 25% más desde julio

Uno por uno, así cobrarán los militares con título universitario

De este modo, los valores más altos de la escala muestran un impacto significativo: un Teniente General, Almirante o Brigadier General con posgrado pasará de $3.371.170 a $4.213.963 mensuales. A su vez, un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro con título universitario de grado verá su haber crecer de $2.399.189 a $2.759.067.

En la escala media, un Mayor o Capitán de Corbeta con título de grado percibirá $1.889.414, frente a los $1.643.403 que recibiría sin formación universitaria. Mientras tanto, un Sargento o Cabo Principal con tecnicatura pasará de $1.046.123 a $1.150.735, y en el extremo inferior, un Voluntario de segunda o Marinero de segunda con título terciario cobrará $805.697 contra $732.452 previos.

El Decreto 473/2026 fundamenta la decisión en la necesidad de frenar la pérdida de personal especializado, al señalar que cada egreso de oficiales y suboficiales titulados sin reconocimiento económico implica una pérdida irreversible de capital humano. En ese sentido, se destacan como disciplinas estratégicas la ingeniería, la informática, el derecho internacional humanitario, la medicina, la logística avanzada y la ciberseguridad.

Finalmente, el suplemento alcanza tanto al personal en actividad de las tres fuerzas y de la Policía de Establecimientos Navales como a retirados y pensionados, siempre que el título haya sido obtenido antes del pase a retiro, unificando el régimen y derogando disposiciones previas de la Ley 19.101.