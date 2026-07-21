Exministra británica Widdecombe fue asesinada con 21 golpes de martillo: fiscales

FOTO DE ARCHIVO: Monumento conmemorativo a la exministra del gobierno y miembro del partido Reform UK, Ann Widdecombe, en Widecombe-in-the-Moor.

El hombre acusado de asesinar a la exministra británica Ann Widdecombe la golpeó 21 veces ‌en la parte superior ‌de la cabeza con un martillo durante el ataque ocurrido en su domicilio este mes, informaron el martes los fiscales ante un tribunal de Londres.

Widdecombe, de 78 años, que fue una figura destacada del partido populista Reform UK, de Nigel Farage, pero que ya no ​era diputada, fue ⁠hallada en su domicilio, situado en una zona ‌rural del suroeste de Inglaterra, el 9 ⁠de julio, tras haber sido atacada ⁠el día anterior.

La policía indicó que cree que Widdecombe fue claramente el objetivo del ataque, aunque el motivo sigue ⁠siendo objeto de investigación.

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Joshua Kerry, un ciudadano británico ​blanco del norte de Inglaterra, compareció ‌ante el Tribunal de Magistrados ‌de Westminster, en Londres, acusado del asesinato. Al ⁠joven de 28 años, con barba y vestido con ropa deportiva gris, no se le pidió que se declarara culpable o inocente y comparecerá en el Old ​Bailey más ‌tarde este martes.

El fiscal Kashif Malik afirmó que una cámara situada en el interior de la vivienda de Widdecombe captó el incidente, durante el cual la mujer recibió repetidos golpes con ⁠un martillo.

Widdecombe tenía previsto ser entrevistada en directo por televisión el 8 de julio desde su domicilio, pero no se presentó, según explicó Malik. Al día siguiente, su asistente personal pidió a su jardinero que fuera a ver cómo estaba, y este la encontró en el suelo de la ‌cocina.

Malik explicó ante el tribunal que las imágenes recuperadas de la cámara mostraron a Kerry entrando en la vivienda de Widdecombe por la puerta principal mientras ella almorzaba y preguntándole: "¿No tendrá por casualidad tarjetas bancarias y un documento ‌de identidad?".

Kerry llevaba guantes negros y sostenía un martillo a su lado, oculto para que Widdecombe no pudiera verlo, antes ‌de golpearla ⁠21 veces, explicó Malik.

Según relató, a continuación, Kerry empujó a Widdecombe de su silla al suelo ​antes de llevarse su cartera y marcharse, tras haber permanecido en la casa unos dos minutos.

Con información de Reuters