El reconocimiento de Flavio Briatore a Franco Colapinto y Pierre Gasly tras el GP de Bélgica: “Duelo limpio”

El italiano se mostró contento con la relación entre sus pilotos.

La cita en el Circuito de Spa-Francorchamps no fue sencilla para Alpine, que vio a sus dos pilotos fuera de la Q3 en la clasificación del sábado, lo que forzó que ambos deban buscar ganar posiciones en la carrera para llegar a la zona de puntos. De hecho, Franco Colapinto, que salía decimoprimero gracias a las sanciones en la grilla para Lando Norris e Isack Hadjar, se puso octavo tras la largada, lo que resultó clave para su resultado final.

Y es que el piloto argentino cruzó la línea de meta en el décimo lugar después de recuperar posiciones tras su ingreso a boxes, lo que lo había hecho retroceder unos puestos y lo puso detrás de su compañero. Hacia la vuelta 30, Colapinto concretó un doble rebase al pasar a Pierre Gasly y Liam Lawson, quienes no se percataron de su presencia en el interior de la curva mientras mantenían su duelo por el último punto.

Gracias a esa maniobra, el pilarense sumó un punto para Alpine en el GP de Bélgica de la Fórmula 1, algo que resultó clave para que el equipo se mantenga en el quinto lugar de la tabla de constructores. Justamente sobre eso habló Flavio Briatore, quien en declaraciones rescatadas por Motorsport destacó la importancia del resultado para la escudería en su lucha por el liderato de la zona media con los de Faenza.

“Nos vamos de Bélgica con un punto después del décimo puesto de Franco, lo que significa que seguimos en la quinta posición del Campeonato, aunque ahora empatados en puntos con Racing Bulls”, afirmó el asesor de Alpine. De hecho, el empresario reconoció el buen trabajo del equipo italiano en las últimas fechas y, de paso, aprovechó para referirse a la lucha que se mantuvo entre sus dos pilotos en Spa.

“Vimos una buena y limpia lucha rueda a rueda durante toda la carrera, especialmente entre Pierre y Franco, quienes además mantuvieron un duelo limpio y entretenido entre ellos. Esta vez el resultado cayó del lado de Franco, así que felicitaciones para él”, agregó Briatore. Sobre lo que se viene, “Il Padrino” adelantó que no espera que haya muchos cambios en el rendimiento para el GP de Hungría de este fin de semana, puesto que la actualización del A526 llegará después del receso veraniego.

Así quedaron los Alpine en la carrera del domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Bélgica 2026