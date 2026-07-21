Confirman que el nene visto en Paraguay no es Loan: qué dijeron los padres

La aparición de un niño en la televisión paraguaya, entrevistado por un notero en una reconocida feria local, trascendió a toda la región por su posible conexión con el caso de desaparición de Loan en Argentina. El pequeño que apareció frente a cámara, de aproximadamente 6 años, tenía un claro parecido físico con el nene extraviado en Corrientes en junio del 2024.

La posibilidad de que este niño fuera Loan despertó la duda en todo el país e impulsó una investigación con la esperanza de finalmente encontrarlo. Sin embargo, las autoridades confirmaron en las últimas horas que no se trata de Loan.

La información fue ratificada por el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la provincia de Formosa, tras una serie de peritajes y averiguaciones que fueron realizadas en conjunto con las autoridades de Paraguay.

La esperanzadora investigación

Los padres del niño entrevistado se presentaron voluntariamente en una comisaría de Clorinda después de la viralización del video y de la enorme repercusión que tuvo.

A partir de allí, los investigadores analizaron distintos elementos para determinar la identidad del niño. En esa línea, uno de los aspectos que se examinó fue que no tuviera la cicatriz en el remolino de la cabeza, la característica física incluida en la alerta amarilla de Interpol por Loan.

El oficial paraguayo Ramón Vera, a cargo del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, explicó que se solicitó una prueba morfológica comparando fotografías de Loan con las del niño. Además indicó que se recopilaron imágenes de cámaras de seguridad de la Expo para reconstruir sus movimientos.

Las filmaciones permitieron constatar que el menor se encontraba acompañado por una pareja durante el recorrido por el predio. Si bien el análisis arrojó un 88% de similitudes en rasgos faciales y dimensiones del rostro, los especialistas concluyeron en que no corresponde al niño buscado.

Un caso sin respuestas

La viralización del video reavivó las expectativas de resolución del caso, ya que Paraguay fue mencionado desde el comienzo de la investigación como uno de los posibles destinos a los que Loan podría haber sido trasladado, en el marco de la presunta red de trata de personas.

La causa judicial continúa su curso. Siete personas permanecen acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada Carlos Pérez; el comisario Walter Maciel; la tía del niño, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez.

El juicio oral y público, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, permanece momentáneamente suspendido debido a la feria judicial que rige en la provincia de Corrientes.