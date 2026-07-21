Cómo es el nuevo plan oficial para controlar los celulares y routers que ingresan al país

Fuente: DPL News.

Homologar un dispositivo es el trámite que certifica que cumple con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para fabricarse, importarse o venderse en el país. Hasta ahora, ese proceso pasaba íntegramente por Enacom con participación obligatoria de representantes técnicos matriculados. La reforma fue aprobada a través de la Resolución 57/2026 y empezará a regir el 1 de septiembre. A partir de esa fecha, gran parte del proceso de certificación pasará a manos de agencias privadas reconocidas por el organismo.

Qué cambia en el proceso de homologación

El argumento oficial para el cambio es la desactualización del régimen anterior, que en buena parte databa de la década de 1980. Con el nuevo modelo, las agencias privadas van a analizar la documentación técnica y emitirán los certificados de conformidad necesarios para avanzar con la inscripción. Además, tendrán tareas de vigilancia para verificar que los productos que están en el mercado mantengan las condiciones con las que fueron aprobados.

Las agencias habilitadas deberán tener personería jurídica en el país y estar acreditadas bajo la norma internacional ISO/IEC 17065. Otro cambio relevante: las nuevas inscripciones ya no van a tener que renovarse cada tres años. En su lugar, va a existir un esquema de vigilancia continua sobre los equipos que se comercialicen.

Los dispositivos alcanzados por la norma

La lista de equipos sujetos al nuevo régimen es amplia. El nuevo esquema incluye a celulares, routers y puntos de acceso WiFi, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, cámaras, parlantes, dispositivos IoT, radio bases y otros equipos que usan el espectro radioeléctrico o se conectan a redes públicas de telecomunicaciones.

Qué pasa con las compras por internet

Los consumidores también van a notar el cambio al comprar en línea. Las publicaciones de los equipos alcanzados por la norma van a tener que mostrar el número de inscripción en Ramatel que asigna Enacom. La obligación alcanza tanto a los proveedores que venden a través de sus propias páginas como a los portales que actúan como intermediarios. Ese número le permitirá a cualquier comprador verificar si el equipo que está por adquirir está habilitado para su venta en el país.

La polémica: ingenieros judicializaron la reforma

El cambio no fue bien recibido por todos. El Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec) cuestionó la reforma y presentó una medida cautelar autónoma para pedir la suspensión de la Resolución 57/2026. El principal cuestionamiento apunta a la eliminación de la participación obligatoria del representante técnico matriculado, que hasta ahora intervenía en la preparación, validación y presentación de la documentación.

Copitec advirtió que la reforma podría concentrar la actividad en pocas certificadoras y encarecer los costos para fabricantes, importadores y, eventualmente, para los consumidores. La presentación judicial no suspende la norma por ahora: mientras no exista una resolución que diga lo contrario, la fecha de entrada en vigencia sigue siendo el 1 de septiembre.