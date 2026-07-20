Profundo dolor en el espectáculo: murió una leyenda de la actuación.

El actor y director hongkonés Patrick Tse Yin murió este lunes 20 de julio de 2026 a los 89 años, según confirmó su familia mediante un comunicado. Reconocido como una de las grandes estrellas del entretenimiento chino, el artista falleció en su domicilio tras un período de deterioro en su estado de salud.

Conocido cariñosamente como "Sei Gor" ("Cuarto Hermano"), Patrick Tse construyó una trayectoria de más de 70 años que acompañó la evolución del cine y la televisión de Hong Kong.

Nacido en 1936, Tse debutó en la industria cinematográfica en 1953 y rápidamente se convirtió en uno de los galanes más populares de la época. Su imagen, caracterizada por elegantes trajes, el cabello peinado hacia atrás y sus inconfundibles gafas de sol, lo transformó en un ícono del espectáculo. A lo largo de su carrera participó en reconocidas producciones televisivas como The Legend of the Condor Heroes y Demi-Gods and Semi-Devils. También formó parte del elenco de películas de gran repercusión, entre ellas Shaolin Soccer, dirigida y protagonizada por Stephen Chow.

Su legado fue reconocido en 2019, cuando recibió el Premio a la Trayectoria en los Hong Kong Film Awards. En 2022 sorprendió con su regreso a la actuación para protagonizar la comedia negra Time, interpretación que le valió el premio al Mejor Actor y lo convirtió, con 85 años, en el ganador de mayor edad en la historia del certamen.

Profundo dolor en el espectáculo: murió una leyenda de la actuación.

El emotivo mensaje de su hijo, Nicholas Tse

Tras conocerse la noticia, su hijo, el cantante y actor Nicholas Tse, regresó de inmediato a Hong Kong para acompañar a la familia y organizar los servicios fúnebres. En un mensaje publicado en redes sociales recordó una de las frases que más repetía su padre: "El espectáculo debe continuar". Además, pidió que su figura sea recordada "siempre lleno de encanto, sonriendo y luciendo de la mejor manera".