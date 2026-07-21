Dónde se juega el Mundial 2034: fecha y en qué país se juega

Copa del Mundo.

El Mundial 2026 ya es historia y dejó una marca imborrable: España se consagró campeón en la edición más grande de todos los tiempos, con 48 selecciones y tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—. Sin embargo, el calendario del fútbol ya apunta a los próximos desafíos, con la mirada puesta en las Copas del Mundo de 2030 y 2034.

Mientras el torneo de 2030 será una celebración única por el centenario del primer Mundial disputado en Uruguay, la FIFA ya confirmó dónde se disputará la edición de 2034. La decisión responde al sistema de rotación de sedes impulsado por el organismo y marca el regreso del máximo torneo del fútbol al continente asiático.

Dónde se juega el Mundial 2034 y cuándo será

La Copa del Mundo de 2034 se disputará en Arabia Saudita, país elegido por la FIFA el 11 de diciembre de 2024 para organizar la vigésimo quinta edición del torneo.

De esta manera, el Mundial volverá a Asia apenas doce años después de la experiencia de Qatar 2022. La elección estuvo condicionada por el esquema de rotación continental que aplica la FIFA: como el Mundial 2026 se desarrolló en Norteamérica y el de 2030 tendrá sedes repartidas entre Europa, África y Sudamérica, la edición de 2034 sólo podía ser asignada a un país de Asia u Oceanía.

Si bien todavía no existe una fecha definitiva para el inicio del campeonato, permanece abierta la posibilidad de que vuelva a jugarse entre noviembre y diciembre, tal como ocurrió en Qatar. La razón es climática: durante el verano del hemisferio norte, las temperaturas en Arabia Saudita pueden superar ampliamente los niveles recomendados para la práctica deportiva.

El Mundial 2030 será histórico por el centenario

Antes de llegar a Arabia Saudita, el fútbol vivirá una edición sin precedentes en 2030. La Copa del Mundo conmemorará los 100 años del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930, y tendrá un formato inédito.

Las sedes principales serán España, Portugal y Marruecos, que organizarán la mayor parte de los partidos. Pero, como homenaje al origen del certamen, Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán cada uno un encuentro oficial de la competencia.

Copa del Mundo.

La decisión de la FIFA busca reconocer el nacimiento del Mundial en Sudamérica. Uruguay fue seleccionado por haber sido el primer anfitrión y el primer campeón de la historia, Argentina por haber sido el primer subcampeón, mientras que Paraguay fue incluido por ser la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Todo indica que las tres selecciones sudamericanas jugarán sus respectivos partidos inaugurales como locales antes de trasladarse a Europa y África para continuar la competencia. Además, el estadio Centenario de Montevideo volvería a recibir el partido inaugural, exactamente un siglo después de la primera Copa del Mundo.

La FIFA analiza un cambio histórico: ¿habrá un Mundial con 64 selecciones?

El crecimiento constante del torneo abrió un nuevo debate dentro del fútbol internacional. Luego de ampliar la competencia a 48 equipos para 2026, la Conmebol propuso que el Mundial 2030 cuente de manera excepcional con 64 selecciones.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante el Congreso Ordinario del organismo. El dirigente argumentó que el centenario representa una oportunidad única para ampliar la participación y permitir que más países vivan la experiencia mundialista.

La propuesta también modificaría el rol de Argentina, Uruguay y Paraguay, que dejarían de recibir un solo encuentro para convertirse en sedes completas de grupos.

Durante el Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la posibilidad continúa bajo análisis. Según explicó, el organismo evaluará el proyecto en las comisiones correspondientes, con el objetivo de estudiar si una ampliación permitiría desarrollar aún más el fútbol en regiones con menor presencia histórica en la Copa del Mundo.