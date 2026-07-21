Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 21 de julio

Jugarle a la desgracia

¿Andás con el día torcido? No te preocupes, en la quiniela argentina hay un pálpito infalible: cuando pasan cosas malas, los apostadores se vuelcan al 17 (La desgracia) o al 13 (La yeta). La superstición manda en la city. Si te pasó algo feo hoy, ¡jugale a esos números y cruzá los dedos!