Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 21 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 1 minuto
¡Paren todo! ¿Tuviste un mal día? Estos son los números que tenés que jugar en la quiniela
Jugarle a la desgracia
¿Andás con el día torcido? No te preocupes, en la quiniela argentina hay un pálpito infalible: cuando pasan cosas malas, los apostadores se vuelcan al 17 (La desgracia) o al 13 (La yeta). La superstición manda en la city. Si te pasó algo feo hoy, ¡jugale a esos números y cruzá los dedos!
Hace 16 minutos
¡Poné la cábala! Si acertás las 3 cifras a la cabeza, te forrás: 600 veces lo que apostaste
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Buscás un pálpito que te haga soñar? Acá va la posta: si le jugás a las 3 cifras y salen a la cabeza, te llevás 600 veces lo apostado. O sea, si metés $100, te convertís en $60.000 de una. ¡Un golazo para el sorteo de este martes, 21 de julio!
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