Los números de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina: títulos, victorias, empates y derrotas

Lionel Scaloni dirigió dos mundiales con Argentina.

Cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador de la Selección Argentina en septiembre de 2018, pocos imaginaban que comenzaría uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino. El ex defensor tomó el cargo de manera interina tras el Mundial de Rusia y, con un plantel en plena renovación, logró construir un equipo competitivo que devolvió la ilusión a los hinchas.

Con el paso de los años, la denominada "Scaloneta" no solo rompió una sequía de 28 años sin títulos, sino que también consiguió una serie de conquistas históricas que posicionaron a Scaloni entre los entrenadores más importantes que tuvo la Albiceleste. Su gestión quedó marcada por la regularidad, los récords y un estilo de juego que convirtió a Argentina en una de las selecciones más temidas del mundo.

Las cifras de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Los números reflejan la magnitud de su trabajo. Hasta el cierre del Mundial 2026, Scaloni dirigió 104 partidos entre oficiales y amistosos, con un balance de 76 victorias, 18 empates y apenas 10 derrotas. Durante ese período, la Selección convirtió 216 goles, recibió sólo 57 y alcanzó una efectividad del 78,85%, una de las más altas entre los entrenadores con mayor cantidad de encuentros al frente del seleccionado nacional. Además, protagonizó el invicto más extenso de la historia de Argentina, con 36 partidos sin perder, quedando a solo un encuentro del récord mundial que ostenta Italia.

Otro de los aspectos destacados del ciclo fue la consolidación de una base de futbolistas que acompañó al entrenador desde el inicio del proyecto. Rodrigo De Paul se convirtió en el jugador con más presencias en la era Scaloni, con 85 partidos, seguido por Lautaro Martínez y Leandro Paredes, ambos con 74 encuentros. Más atrás aparecen Nicolás Otamendi (72), Lionel Messi (70), Nicolás Tagliafico (67), Giovani Lo Celso (60), Emiliano Martínez (59) y Nahuel Molina (58), nombres que fueron fundamentales para sostener el éxito del equipo durante varios años.

Lionel Scaloni, DT de Argentina.

Los títulos de Scaloni en Argentina

Más allá de las estadísticas, el gran legado de Scaloni está en los títulos obtenidos. Bajo su conducción, Argentina conquistó la Copa América 2021, cortando una racha de casi tres décadas sin consagraciones. Un año más tarde ganó la Finalissima 2022 frente a Italia y luego alcanzó la gloria máxima al obtener la Copa del Mundo de Qatar 2022, la tercera estrella de la historia del seleccionado. Posteriormente sumó la Copa América 2024, consolidando una etapa dorada para el fútbol argentino con cuatro títulos internacionales en apenas tres años.