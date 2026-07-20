Hasta cuándo tiene contrato Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Lionel Scaloni, campeón y subcampeón en mundiales de la FIFA. (Crédito de foto: Paul Ellis / AFP)

La Selección Argentina cerró su participación en el Mundial 2026 con un digno subcampeonato tras caer en la final frente a España. Bajo la experimentada conducción de Lionel Scaloni, el conjunto albiceleste demostró una vez más su jerarquía internacional, manteniéndose en los primeros planos del fútbol global.

A pesar del profundo dolor por la derrota en el partido decisivo del certamen, este proceso sumó un nuevo hito al consolidar un proyecto competitivo que devolvió la ilusión a millones de hinchas argentinos, ratificando la vigencia de un cuerpo técnico brillante y el inquebrantable compromiso de un plantel repleto de figuras históricas.

El futuro de Scaloni y su contrato con la Selección Argentina tras el Mundial 2026

Tras el pitazo final en la Copa del Mundo, las miradas se posaron de inmediato sobre el futuro del director técnico en el banco nacional. Actualmente, el contrato de Lionel Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene vigencia oficial hasta diciembre de 2026, fecha estipulada en su última renovación formal.

Sin embargo, el propio estratega encendió las alarmas en la conferencia de prensa al poner en duda su continuidad más allá de fin de año, manifestando la necesidad de reflexionar, descansar y habiendo hecho un arduo trabajo con el equipo. Además, admitió que "seguramente corte" su ciclo una vez concluido el vínculo en el último mes de este movido calendario.

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo. (Crédito de foto: Julian Finney/Getty Images)

Los títulos de la era Scaloni

Desde que asumió como director técnico en 2018, un proceso que se transformó en la era más gloriosa de las últimas décadas, Lionel Scaloni edificó una estructura ganadora. Su gestión rompió una pesada sequía de veintiocho años sin vueltas olímpicas al conquistar de manera consecutiva la Copa América 2021 en Brasil y la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley.

El punto cúlmine llegó con la consagración en el Mundial de Qatar 2022, sumando la ansiada tercera estrella, un sendero dorado que se revalidó posteriormente con la magnífica obtención de la Copa América 2024. Este palmarés sitúa al DT santafesino en el olimpo de los entrenadores nacionales, habiendo transformado por completo la mentalidad competitiva de un equipo que supo coronarse en casi cada torneo que disputó durante este trayecto impecable, marcando una huella imborrable en el fútbol.