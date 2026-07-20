Se hizo viral: la figura de la Selección Argentina que le negó el saludo a Trump

Una figura de la Selección Argentina le negó el saludo a Trump.

La Selección Argentina no pudo bordarse la cuarta estrella. No al menos en este Mundial 2026, tras caer en la final ante España por 1-0, con un gol de Ferrán Torres que llegó recién en el segundo tiempo del alargue, misma manera en que los ibéricos habían conseguido su primer título 16 años atrás en Sudáfrica (un único tanto en el último cuarto de la prórroga).

Durante la ceremonia de premiación, la delegación tuvo que volver a someterse (tal como pasó hace apenas 12 años) a la entrega de la medalla de plata, destinada a los subcampeones y que resulta tan amarga para muchos, al punto de que no son pocos quienes la desestiman una vez la tienen en su poder. Las preseas son entregadas por diferentes dirigentes deportivos (como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como los de la AFA, Claudio Tapia, o la Conmebol, Alejandro Domínguez) y gubernamentales, incluyendo a Donald Trump. Si bien muchos le extendieron la mano a quien lleva las riendas de los Estados Unidos, hubo una importante figura que pasó de largo.

La tristeza de Messi tras la final perdida ante España.

La figura de la Selección que le negó el saludo a Donald Trump

El emblema de La Scaloneta que decidió pasar de largo al momento del cara a cara con Donald Trump fue Cristian "Cuti" Romero, uno de los dos defensores centrales titulares en el esquema de Lionel Scaloni, que es también capitán en el Tottenham. Si bien no ha hecho declaraciones públicas sobre su posicionamiento político, llamó la atención de muchos esta decisión de no extenderle la mano al jefe de Estado.