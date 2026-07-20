Leandro Paredes vuelve lesionado a Boca tras el Mundial 2026: "Le costaba respirar"

Leandro Paredes vuelve lesionado a Boca tras el Mundial 2026.

Leandro Paredes vuelve a Boca Juniors lesionado, después de haber disputado el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El mediocampista central de 32 años jugó los últimos tres partidos con una costilla fisurada, aunque desde el cuerpo técnico prefirieron que no saliera a la luz porque sino los rivales lo iban a ir a buscar en esa zona para lastimarlo aún más.

De acuerdo con la información del periodista Martín Arévalo en ESPN, algunos días "hasta le costaba respirar" al volante de contención que pasó por Roma, Juventus y PSG. Sin embargo, el futbolista quiso decir presente igualmente frente a Suiza, Inglaterra y España en la final, por lo que significaban dichos compromisos. Ahora, será tarea del cuerpo técnico liderado por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena recuperarlo lo más rápido posible como para que pueda ser parte del once titular.

¿Cuándo vuelve Paredes a Boca tras el Mundial 2026?

"Lea" no tuvo descanso, por lo que es probable que Arruabarrena le dé por lo menos una semana de vacaciones antes de que se reincorpore a los entrenamientos en el predio de Ezeiza. En las próximas horas habrá una charla entre el director técnico y el crack para definir cómo serán los pasos a seguir en estos días.

Por lo pronto, con la lesión a cuestas, igualmente no hay demasiado tiempo para "regalar": el jueves 23 y el 30 de julio serán los partidos por los 16avos de final de la Copa Sudamericana contra O´Higgins de Chile. Primero será el turno de saltar a la cancha en La Bombonera y, una semana más tarde, en el país vecino.

En total en la Copa del Mundo, Paredes disputó 696 minutos repartidos en siete encuentros. Si bien llegó lesionado al torneo y le costó recuperarse, una vez que fue titular en los playoffs contra Egipto (octavos de final) no salió más de la alineación hasta la final ante España, cuando dejó el once para dejarle su sitio a Nicolás González.

Leandro Paredes vuelve lesionado a Boca tras el Mundial 2026.

Los próximos partidos de Boca Juniors, después del Mundial 2026