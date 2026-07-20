Las palabras de Lali a María Becerra antes de la Final del Mundial: qué le dijo la artista que cantó en Qatar 2022

Lali Espósito se pronunció con aliento hacia María Becerra.

Lali Espósito dejó de lado las especulaciones de los últimos días y le envió un fuerte mensaje de respaldo a María Becerra, minutos antes de que la quilmeña interpretara las estrofas del Himno Nacional Argentino en el estadio. A través de su cuenta de X, la artista volcó todo su apoyo hacia su colega en esta edición de la Copa del Mundo.

Antes de la Final, durante días las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de especulaciones sobre quién sería la voz encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino y, entre los nombres más votados por el público, figuraban Soledad Pastorutti, Tini Stoessel, María Becerra y, con especial fuerza, Lali Espósito por haber cantado en la Final de Qatar.

Pero esta vez la decisión se inclinó por Becerra y la voz de Fanático pronunció: "Vamos Selección, vamos Leo querido, vamos María, vamos Argentina amada". Es sabido que ambas artistas tienen una relación cercana como colegas, que han demostrado a lo largo de su carreras a través de posteos de redes sociales.

El foco estaba puesto fundamentalmente en Lali, ya que una parte importante de la hinchada argentina pedía su regreso al campo de juego para replicar la mística de la final de Qatar 2022, donde su recordada performance funcionó como la cábala perfecta antes de la consagración. Lejos de alimentar cualquier tipo de rivalidad o nostalgia individual, Espósito optó por priorizar la unión y el orgullo nacional, celebrando el protagonismo de Becerra en el escenario global y sumándose como una hincha más en el que se perfila como el último partido mundialista de Lionel Messi.

Lali Espósito.

La emotiva carta de La Sole a la Selección antes del partido final

La cantante santafesina publicó una carta abierta dirigida al plantel de la Selección Argentina en las vísperas de la final del Mundial 2026 frente a España. En su mensaje, la artista priorizó los valores humanos y de persistencia del equipo conducido por Lionel Scaloni por sobre el análisis estrictamente deportivo, vinculándolos con la identidad del país.

El texto de la intérprete folklórica aludió de forma directa a la instancia del partido previo contra Inglaterra, recordando la proximidad de la eliminación a falta de diez minutos para el cierre del encuentro. Pastorutti destacó la capacidad de reacción del grupo, subrayando su resistencia y la decisión de mantener el esfuerzo hasta las últimas acciones del juego como los rasgos centrales del mensaje difundido a sus seguidores.