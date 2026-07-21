Yanina Latorre contó la verdad detrás de la arenga previa a la final del Mundial: "Messi dijo que..."

Yanina Latorre contó la verdad detrás de la arenga de Messi previo a la final.

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 a manos de España dejó mucha tela para cortar. Mientras que en los medios de comunicación buena parte de la conversación pasó por lo futbolístico, ya sea el planteo táctico de Lionel Scaloni durante el compromiso o el desempeño individual de los diferentes jugadores, hubo también lugar para teorías de todo tipo.

Una de las situaciones sobre las que más conjeturas se sacaron fue la salida de La Scaloneta del vestuario, donde muchos de los futbolistas estaban llorando o notablemente confungidos, mientras que Lionel Messi los arengaba a que se "olviden de todo" y que salgan a la cancha a dar lo mejor de sí para poder lograr el bicampeonato. Se habló de todo: desde que Chiqui Tapia habló con ellos cual Grondona en el 90', hasta la presunta irrupción de agentes del FBI para llevarse al presidente de la AFA. Sin embargo, Yanina Latorre contó cuál es la verdad de la milanesa.

La tristeza de Lionel Messi tras haber perdido la final del Mundial.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la arenga previa de la final?

En primera medida, se explayó al respecto en su cuenta de X: "No paso nada, fue la charla despedida de Messi en el vestuario. El fin de la Era Messi en la selección y todos se quebraron, por eso Messi dijo que se olviden de todo y a jugar. ¡No paso nada! Era todo muy sensible y es logico, son seres humanos". Cabe destacar que, con 39 años, resulta muy difícil pensar en que La Pulga pueda llegar a la próxima Copa del Mundo en 2030, donde tendría 43 años. Es por ello que el choque contra los ibéricos fue, presumiblemente, su último partido en esta competición.

"Lo que pasó fue una despedida triste, terminan todos llorando y abrazados. Los arenga y dice 'vamos vamos, olvidemonos de todo'. No hay nada conspirativo, le queremos encontrar la quinta pato del gato", aseveró ya en vivo por Sálvese Quien Pueda (América), reiterando que sus rostros fueron producto de algo meramente emotivo.