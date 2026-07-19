Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este domingo, 19 de julio

El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería

Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.