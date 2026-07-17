Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Leve caída del dólar blue este viernes, 17 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 8 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar oficial se mantiene estable este viernes 17 de julio: en el Banco Nación la cotización es de $1445 para la compra y $1495 para la venta, sin variación respecto a la jornada anterior (0,00%).
Hace 23 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar blue opera este viernes 17 de julio con una leve baja en el mercado informal. La divisa estadounidense se consigue a $1505 para la compra y a $1525 para la venta, lo que representa una variación negativa del 0,33% respecto al valor anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar CCL se actualiza este viernes con un precio de compra en $1564.1573 y de venta en $1568.8548, registrando una variación del 0,68% respecto a la jornada anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar bolsa (MEP) opera este viernes 17 de julio a $1512,22 para la compra y $1514,53 para la venta, con un incremento del 0,19%. En simultáneo, el mercado de bonos muestra una leve tendencia alcista, en línea con la cotización del MEP.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar oficial se mantiene estable este viernes en el Banco Nación, con un valor de $1445 para la compra y $1495 para la venta, sin cambios respecto a la jornada anterior (0,00%).
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar blue cotiza este viernes, 17 de julio, a $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representa una variación negativa del -0,33% en el mercado informal.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) se actualiza este viernes con una cotización de compra en $1564.1573 y venta en $1568.8548, registrando una variación positiva del 0,68%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar MEP se actualiza este viernes 17 de julio con una cotización de compra de $1512.22 y venta de $1514.53, lo que representa una variación del 0,19% en el día. En el mercado de bonos, los precios acompañan este movimiento, reflejando la misma tendencia que el dólar bolsa.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
El dólar oficial en el Banco Nación se mantiene sin cambios este viernes, con una cotización de compra de $1445 y de venta de $1495, registrando una variación del 0,00% en la jornada actual.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 17 de julio
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes 17 de julio con un precio de compra de $1505 y de venta de $1525, registrando una variación negativa del -0,33%.
Hace 23 horas
El dólar oficial se mantuvo, bajó el blue y subieron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:12 | 15/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la semana. El límite superior del corredor superará el viernes los $1.800, referencia a partir de la cual la autoridad monetaria puede intervenir en el mercado.
Banda cambiaria cuánto puede subir
13:51 | 15/07/2026
Más de 24,5 millones de pasajeros volaron en Argentina en el primer semestre
La cifra representa un nuevo récord semestral y supera en un 1% el registro alcanzado en igual período de 2025.
08:32 | 15/07/2026
El dólar oficial cerró sin cambios pero subieron las cotizaciones paralelas
El dólar oficial quedó un poco por debajo de los $ 1500, mientras que el blue cerró 30 pesos por encima de esa cifra y, los financieros, más arriba aún. El riesgo país se mantiene estable, siempre por encima de los 400 puntos.
16:18 | 14/07/2026
Qué va a pasar con el dólar en julio
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA anticipa una suba gradual del tipo de cambio durante el segundo semestre. Qué valor esperan para julio y cómo cerraría el año.
REM del BCRA
06:07 | 14/07/2026
El dólar oficial bajó levemente y cerró en $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
20:37 | 13/07/2026
Bonistas aprovecharon pagos del Gobierno y se llevaron los dólares
Este lunes se registró el pico de salida de dólares financieros a cuentas del exterior de este mes. Coincidió con la acreditación del pago de los servicios de la deuda a los bonistas locales. Caputo sale a buscar en el mercado local hasta 2.000 millones de dólares esta semana con un nuevo bono.
15:48 | 13/07/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial arranca la semana después del feriado cotizando por encima de los $1.500. Cuál tipo de cambio conviene.
Cuál es el dólar más conveniente hoy
15:40 | 13/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la próxima semana. El límite superior seguirá avanzando y se ubicará por encima de los $1.827.
El valor máximo del dólar según el BCRA
14:28 | 13/07/2026
¿Seguirá la escalada vertiginosa del precio del oro?
Los bancos centrales de potencias emergentes están reemplazando sus reservas en dólares por lingotes. Estiman que la onza podría alcanzar los 8.000 dólares en los próximos cinco años.
10:10 | 13/07/2026
Sin cambios en el dólar oficial, cerraron al alza el blue y los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
14:11 | 12/07/2026
Sin cambios en el dólar oficial, suben el blue y los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
06:58 | 10/07/2026
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy tras una jornada sin cambios
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.