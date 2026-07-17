Leve caída del dólar blue este viernes, 17 de julio

Bonistas aprovecharon pagos del Gobierno y se llevaron los dólares

Este lunes se registró el pico de salida de dólares financieros a cuentas del exterior de este mes. Coincidió con la acreditación del pago de los servicios de la deuda a los bonistas locales. Caputo sale a buscar en el mercado local hasta 2.000 millones de dólares esta semana con un nuevo bono.