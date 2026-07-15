Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 31 de julio 2026

Qué valor puede alcanzar el dólar el viernes

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo la principal herramienta utilizada por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente el piso y el techo del corredor cambiario dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio mayorista según la oferta y la demanda.

De acuerdo con los valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda continuará aumentando de forma gradual durante la semana y alcanzará $1.827,63 el viernes 17 de julio de 2026, el nivel máximo previsto para ese período.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el viernes 17 de julio

Según la actualización difundida por el Banco Central, los valores del techo de la banda cambiaria para esta semana son los siguientes:

Martes 14 de julio: $1.823,96.

$1.823,96. Miércoles 15 de julio: $1.825,19.

$1.825,19. Jueves 16 de julio: $1.826,41.

$1.826,41. Viernes 17 de julio: $1.827,63.

Con este esquema, el límite superior del corredor cambiario mantiene la trayectoria ascendente prevista por el régimen vigente.

Banda cambiaria cuánto puede subir

El sistema de bandas establece un rango de flotación para el dólar oficial mayorista. Mientras la cotización permanezca entre el piso y el techo fijados por el Banco Central, el precio puede moverse libremente de acuerdo con las condiciones del mercado. Este mecanismo busca brindar previsibilidad al mercado cambiario y reducir la volatilidad sin fijar un tipo de cambio único.

Cuándo puede intervenir el Banco Central

Si el dólar oficial supera el techo de la banda cambiaria, el Banco Central queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de moderar una eventual aceleración del tipo de cambio.

Por el contrario, si la cotización perfora el piso del corredor, la autoridad monetaria puede comprar divisas para fortalecer las reservas y sostener el valor del peso. De esta manera, el techo de $1.827,63 previsto para el viernes 17 de julio se convierte en la principal referencia del mercado para seguir la evolución del dólar oficial durante la semana.

Cuál es el valor máximo del dólar

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.