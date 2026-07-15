El incómodo momento que vivió una famosa cantante argentina en vivo: "Soy muy torpe”

Una cantante vivió un incómodo momento en vivo y quedó registrado como un blooper televisivo.

Florencia Vigna se convirtió en noticia en México tras confirmar su participación en La Casa de los Famosos México durante una emisión conducida por Wendy Guevara. Sin embargo, lo que parecía una entrevista tranquila, terminó en un incómodo momento cuando la cantante se cayó del sillón en el que estaba sentada.

El episodio ocurrió en plena transmisión y generó sorpresa en el estudio. Segundos después, tanto los presentes como los televidentes reaccionaron entre risas. Lejos de incomodarse, Florencia se tomó la situación con humor y siguió adelante con la entrevista.

Entre risas, la cantante reconoció que suele ser un poco "torpe" y le quitó dramatismo al episodio: “Es que soy muy torpe, menos mal que no se vio nada”. Por su parte, Wendy también se rió con ella y el momento terminó convirtiéndose en uno de los bloopers de la televisión mexicana.

La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México es uno de los realities más exitosos de la televisión mexicana y tiene un formato similar al de Gran Hermano, en donde un grupo de celebridades convive completamente aislado del mundo exterior, sin contacto con sus familias ni acceso a teléfonos o internet, mientras son grabados por cámaras y micrófonos las 24 horas del día.

A lo largo de la competencia, los participantes deben superar nominaciones, desafíos y eliminaciones definidas por el voto del público hasta que solo quede un ganador.

La cuarta temporada del programa se estrenará el domingo 26 de julio a las 20:30 (hora de México). Las galas principales podrán verse por televisión abierta a través de Las Estrellas, mientras que la transmisión en vivo, sin censura y durante las 24 horas, estará disponible a través de la plataforma de streaming ViX.

Hasta el momento, los ocho participantes confirmados para esta nueva edición son Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yahir, Flor Vigna, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peñaloza. En los próximos días, la producción continuará anunciando nuevos integrantes del elenco.