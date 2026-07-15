Furor por el Festival Nacional del Tango con grandes figuras y actividades para todos

El Festival Nacional del Tango de La Falda se erige como uno de los máximos eventos de la cultura del 2x4.

La ciudad de La Falda se prepara para recibir la 42.ª edición del Festival Nacional del Tango, que tendrá lugar los días 24 y 25 de julio en el Auditorio Carlos Gardel. Este evento tradicional vuelve a juntar a destacados artistas del tango y la música popular, ofreciendo además una amplia variedad de actividades para vecinos y turistas. Más allá de las galas centrales, la localidad serrana se transformará por completo con propuestas en espacios como Tango Café y Expo Tango, que incluirán seminarios, muestras, milongas callejeras y un colorido concurso de vidrieras.

La programación de la noche inaugural, el viernes 24, contará con la esperada final del Certamen de Voces y las presentaciones de la Orquesta Escuela Municipal de Tango de La Falda, el Ballet La Juntada, Jesús Hidalgo, Milagros Amud y Nahuel Pennisi, con un cierre a cargo de Contramano Tango 4.

El sábado 25, la grilla se renovará con la participación del Ballet La Juntada, Alberto Flamini, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía", la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, Magui Cullen junto al cuarteto de Esteban Morgado, Ariel Ardit, la compañía 2xCuore y Carlos Habiague. La velada concluirá con una gran milonga abierta al público, musicalizada por el DJ Esteban Crespín y con música en vivo de Tabaré Leyton y Siempre Tango.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la Secretaría de Turismo de La Falda y en la plataforma PaseShow. En modalidad individual por noche, los valores son de $45.000 para general, $65.000 la platea, $85.000 el sector VIP y $325.000 para mesas de cuatro personas.

Programa del Festival Nacional del Tango de La Falda 2026.

Quienes deseen asistir a ambas jornadas pueden adquirir abonos con descuento: General a $70.000, Platea a $100.000, VIP a $135.000 y la mesa para cuatro a $505.000. Además, existe una alternativa para quienes solo busquen sumarse a la milonga de cierre del sábado, con un pase general de $25.000 para vivir una noche de baile y orquesta en vivo.

El sueño de los visionarios de 1964 que fundó un emblema de la cultura nacional

La historia del festival comenzó en 1964 de la mano de los señores Armando Pepió, Magín Roset, Roberto Losaiar y Tito Pousa, quienes buscaban posicionar a La Falda como destino turístico y darle renombre nacional. Con el correr de los meses, la iniciativa sumó el apoyo de Roberto Chaumont, Amador Almozny, Carlos Routabon, el Dr. Cicarelli y los hermanos Rametta, conformando la Comisión Municipal de Cultura y Turismo bajo la presidencia del Dr. Juan Carlos Vigliocco.

Como bien detalla la web oficial del evento, este grupo de pioneros luchó de manera titánica por fondos para adquirir los terrenos de la actual Avenida España y Bv. Dante Alighieri, logrando edificar un auditorio con techo de chapa para 7.000 personas que albergó el primer festival en enero de 1965, declarado de interés nacional por el presidente Arturo Illia.

A pesar de las adversidades, como el tornado de 1966 que destruyó el techo y el escenario del auditorio, el evento continuó celebrándose con figuras estelares de la talla de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Armando Pontier, Salgán-De Lío y José Basso.

En 1969, por iniciativa del docente Fernando Moreno, se instituyó el mítico "Gardel de Oro" para premiar a la revelación del certamen. Tras superar periodos de interrupción y refundaciones complejas entre los años 80 y 90, el Festival Nacional del Tango de La Falda se erige hoy como uno de los máximos exponentes de la cultura del 2x4 en todo el mundo, cumpliendo con creces el anhelo de sus fundadores.