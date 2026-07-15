Partido por el tercer puesto del Mundial 2026: día, horario y sede confirmada

El estadio de Miami albergará el tercer puesto.

La Copa Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y, además de la esperada final, todavía queda un compromiso que despierta el interés de todos los futboleros es el partido por el tercer puesto. Aunque no define al campeón del torneo, este encuentro permite conocer qué selección finalizará en el último escalón del podio y despedirse de la competencia con una victoria.

A lo largo de la historia de los Mundiales, este compromiso ha sido una tradición casi ininterrumpida y suele ofrecer partidos abiertos, con equipos que buscan cerrar su participación de la mejor manera posible. La edición 2026 no será la excepción y ya tiene confirmados el día, el horario y el estadio donde se disputará el duelo por terminar en el podio mundialista.

Día, horario y sede del tercer puesto del Mundial 2026

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio desde las 18.00 (hora de Argentina). El encuentro reunirá a las dos selecciones que hayan caído en las semifinales y se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El estadio dónde se juega el tercer puesto

El Hard Rock Stadium será uno de los escenarios más importantes del tramo final de la Copa del Mundo. Con capacidad para más de 65 mil espectadores, el recinto es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y ha recibido grandes eventos deportivos internacionales, como finales de torneos continentales, partidos de fútbol de primer nivel y el tradicional torneo de tenis Miami Open. Su infraestructura y experiencia organizativa fueron claves para que la FIFA lo eligiera como sede del encuentro que definirá el tercer lugar del certamen.

Francia, uno de los equipos que juega el tercer puesto.

Más allá de que todas las miradas suelen centrarse en la final, el duelo por el tercer puesto mantiene un valor deportivo y simbólico para las selecciones participantes. El ganador se despedirá del Mundial con una victoria y obtendrá la medalla de bronce, mientras que el perdedor finalizará en la cuarta posición, completando así el cuadro de honor de la competencia.

La programación del encuentro también responde a la planificación habitual de la FIFA. El partido se disputará un día antes de la final para permitir que ambas instancias tengan protagonismo propio dentro del calendario del torneo. De esta manera, el sábado estará reservado para conocer al tercer clasificado, mientras que el domingo se jugará el compromiso que consagrará al nuevo campeón del mundo.