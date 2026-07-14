En la previa de la semifinal del Mundial 2026, Diego Maradona Junior le respondió a Lionel Scaloni y explicó por qué Argentina vs. Inglaterra nunca será un partido más (FOTO EFE).

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra sumó un inesperado capítulo fuera de la cancha. Después de que Lionel Scaloni pidiera vivir el encuentro únicamente desde lo futbolístico, Diego Maradona Junior se mostró en contra del DT de la "Albiceleste" y dejó una contundente reflexión sobre el peso histórico que tiene este clásico para todos los argentinos.

Minutos después de haber eliminado a Suiza, Scaloni había intenadi bajar el tono emocional de un enfrentamiento cargado de historia. El entrenador de Argentina sostuvo que el partido frente a Inglaterra debía entenderse como un compromiso de fútbol, sin agregarle otros condimentos. Sin embargo, esa visión no fue compartida por Diego Maradona Junior, quien aseguró que un cruce entre ambos seleccionados jamás puede considerarse un encuentro cualquiera.

El hijo del máximo ídolo argentino fue categórico al referirse al significado que tiene este enfrentamiento y recordó tanto la Guerra de Malvinas como la actuación de Maradona en el Mundial de México 1986. "Mi papá nunca lo habría visto como un partido normal. Para todos los argentinos y para quienes admiramos a Diego será siempre un encuentro diferente. Es imposible no pensar en Malvinas, en quienes perdieron la vida allí y también en todo lo que hizo él en 1986", expresó.

El recuerdo de México 1986 entre Argentina e Inglaterra sigue marcando la rivalidad

Para Diego Jr., el partido que disputaron Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca cambió para siempre la historia de esta rivalidad. Aquella tarde, Maradona firmó dos de las jugadas más emblemáticas de todos los tiempos: primero convirtió el polémico gol conocido como la "Mano de Dios" y luego marcó el inolvidable "Gol del Siglo", considerado por muchos como el mejor tanto en la historia de los Mundiales.

Desde entonces, sostiene, cada enfrentamiento entre ambas selecciones adquirió una dimensión mucho mayor que la puramente deportiva. "Mi viejo ganó un partido histórico y desde ese momento nada volvió a ser normal cuando Argentina juega contra Inglaterra. Nunca será un partido más", afirmó.

Aun así, también reconoció el presente del seleccionado inglés y anticipó una semifinal muy exigente. "Ellos llegan muy bien, pero también tendrán que enfrentar al campeón del mundo. Va a ser un partido durísimo... para los dos", agregó.

Scaloni pidió enfocarse únicamente en el fútbol

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso, Lionel Scaloni buscó transmitir tranquilidad y aislar al plantel de cualquier contexto externo. El entrenador entiende que la mejor manera de afrontar una instancia tan decisiva es concentrarse exclusivamente en el aspecto deportivo, evitando que el peso histórico o emocional influya sobre los futbolistas.

La postura del técnico apunta a que el grupo mantenga la misma mentalidad que mostró durante toda la competencia, priorizando el rendimiento colectivo y la preparación táctica por encima del contexto que rodea al encuentro. No obstante, las declaraciones de Diego Maradona Junior reabrieron un debate que suele aparecer cada vez que Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en un escenario internacional.

Una rivalidad que trasciende generaciones

La historia entre ambas selecciones comenzó a adquirir un significado especial tras la Guerra de Malvinas en 1982. Apenas cuatro años después, el Mundial de México ofreció uno de los partidos más recordados de todos los tiempos, con Diego Maradona como protagonista absoluto.

El vínculo deportivo continuó escribiendo capítulos en Francia 1998, cuando Inglaterra eliminó a Argentina por penales en octavos de final, y también en Corea-Japón 2002, donde los ingleses se impusieron por 1-0 en la fase de grupos gracias a un penal convertido por David Beckham.

Incluso antes de esos antecedentes existía un episodio polémico: el Mundial de Inglaterra 1966, cuando el seleccionado argentino quedó eliminado en un encuentro marcado por la controvertida expulsión de Antonio Rattín. Ahora, más de dos décadas después del último enfrentamiento mundialista, ambas selecciones vuelven a encontrarse con un premio enorme en juego: un lugar en la final del Mundial 2026.

Cómo ver Argentina vs. Inglaterra: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.