La Selección Argentina llegó a Atlanta, habla Lionel Scaloni y cambia el equipo ante Inglaterra

Lionel Scaloni prepara la semifinal del Mundial ante Inglaterra.

La Selección Argentina se prepara a pleno para enfrentar a Inglaterra, en una semifinal del Mundial 2026 que será histórica con cualquier resultado. Luego de más de 40 días de concentración, la gran mayoría de ellos en Kansas City, la delegación nacional disfrutó de un asado de despedida. Ya por la tarde del lunes 13 de julio, abandonó definitivamente dicha ciudad de Estados Unidos en el torneo para trasladarse unos 1100 kilómetros hasta Atlanta, en un vuelo de una hora y media. La "Albiceleste" llegó pasadas las 23 horas de Argentina, las 22 locales.

Después de la cena y el descanso en el hotel de la concentración, ahora el plantel comandado por Lionel Scaloni se enfoca definitivamente en el rival británico. El último entrenamiento será liviano desde las 13.30 de Argentina (las 12.30 de Atlanta) y estará centrado en las acciones de balón detenido. A diferencia del arranque del certamen, el clima ahora ayuda para las prácticas: está nublado y la temperatura no supera los 25 grados. El propio director técnico brindará la habitual conferencia de prensa junto a un jugador previa a cada compromiso, desde las 18 de Argentina.

La Selección Argentina tendrá una semifinal histórica frente a Inglaterra.

En cuanto a la alineación para la semifinal, da la sensación de que continuarán las dudas hasta último momento, con el mediocampo en el centro de la escena. Es que la zona medular otra vez falló frente a Suiza: mostró la misma falta de intensidad para defender y la lentitud a la hora del traslado del balón que había evidenciado ante Cabo Verde y Egipto.

Por lo tanto, podrían salir Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández, con Leandro Paredes como la única fija. La incógnita también es quién entraría en tal caso, ya que podría ingresar Nicolás González para completar el medio o directamente incluir a Nicolás Otamendi, para cambiar el esquema y pasar a jugar con un 3-5-2. El resto de los elegidos serían los mismos que derrotaron a Suiza, con Nahuel Molina con una luz de ventaja sobre Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

De esta forma, se perfilan Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cómo ver Argentina vs. Inglaterra: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.