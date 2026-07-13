Infraestructura, viviendas y agua potable: la apuesta de Formosa para el desarrollo de la provincia

La construcción de cerca de 80 viviendas, la etapa final de las nuevas plantas de agua potable, la pavimentación de avenidas con sus obras complementarias y el desarrollo de infraestructura para instituciones deportivas y municipales forman parte del plan de obras que el Gobierno de Formosa ejecuta en Laguna Blanca. Financiadas íntegramente con recursos del Tesoro Provincial, las iniciativas buscan fortalecer la infraestructura local, generar empleo y acompañar el crecimiento de la localidad.

En ese marco, el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, destacó la continuidad de las obras y aseguró que, pese al contexto económico nacional, la Provincia mantiene el ritmo de ejecución gracias al financiamiento propio. "Se garantiza la continuidad de los trabajos por la previsión política y administrativa del gobernador Gildo Insfrán", sostuvo en diálogo con Agenfor.

Entre los proyectos en marcha, el jefe comunal resaltó la finalización de unas 80 viviendas construidas con fondos provinciales. "Tenemos prácticamente 80 viviendas que se están concluyendo gracias al Tesoro de la provincia", señaló.

La inversión pública impulsa el empleo y el desarrollo local

Lemos sostuvo que la continuidad de la obra pública tiene un impacto directo en la economía de la comunidad, ya que promueve la generación de empleo y fortalece la actividad regional. En ese sentido, consideró que estas inversiones representan "la generación de empleo genuino", además de constituir "un fuerte respaldo para las familias y un motor para la economía regional" en un escenario nacional adverso.

Asimismo, señaló que también avanzan las obras en el Club 8 de Diciembre y la construcción de las nuevas sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo municipal. Al referirse al desarrollo de la localidad, afirmó que se ve "el avance progresivo de este modelo de provincia que va transformando la comunidad".

El intendente recordó una definición del gobernador Gildo Insfrán: "Él se ha cansado de decir que vamos a seguir avanzando, quizás más lento, pero no vamos a dejar de avanzar en la construcción de esta comunidad que nos merecemos".

Cuestionamiento al ajuste nacional

Consultado sobre el impacto de la reducción de fondos nacionales para las provincias, el intendente consideró que esa situación demoró el ritmo de ejecución de distintas obras. "De no haber existido dicho ajuste, las obras ya estarían culminadas", aseguró y remarcó que está convencido de que "es mucho el perjuicio que se está provocando, sobre todo a provincias administradas por el justicialismo, pero principalmente a Formosa".

Por último, destacó el rol político del gobernador Gildo Insfrán al señalar que tiene "el faro del justicialismo nacional" y agregó: "Como presidente tanto del Partido Justicialista de Formosa como del Congreso Nacional Justicialista, estamos orgullosos de él y de su protagonismo, que a nivel nacional sigue impactando y da buenos resultados a la hora de la verdad".