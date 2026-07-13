Identifican a seis de las víctimas del trágico incendio en España

La investigación judicial sobre la peor catástrofe forestal del siglo en España arrojó las primeras precisiones al identificar a seis de los 13 fallecidos. Según fuentes judiciales, entre las primeras identidades se encuentran cinco ciudadanos extranjeros y un español.

El Tribunal de Instancia de Vera, en Almería, recibió los informes forenses que identifican a los fallecidos y, en concreto, se trata de una mujer oriunda de Francia, un hombre y una mujer de nacionalidad británica, un varón de Bélgica, y una mujer estadounidense que estaba casada con un hombre español, quien también perdió la vida en el siniestro. Los peritos continúan trabajando contrarreloj sobre un séptimo cuerpo que requiere análisis complementarios para confirmar su identidad, mientras se espera poder comunicar otras tres identidades en el transcurso de las próximas horas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó hasta el puesto de mando de Turre para reunirse con los alcaldes de los municipios devastados por el fuego y con los responsables del operativo de emergencias. Durante su intervención, el mandatario lamentó profundamente el fallecimiento de las 13 personas y deseó la pronta recuperación de los heridos con quemaduras graves que permanecen internados. Sánchez destacó que los ciudadanos de Reino Unido y Bélgica que perdieron la vida eran vecinos perfectamente integrados en los pueblos de la zona y personas muy apreciadas por la comunidad local.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la magnitud de la tragedia para reclamar formalmente un pacto de Estado frente a la emergencia climática. "La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa y en España. Tenemos que estar todas las administraciones a la altura del desafío", sentenció el presidente español que recordó que el país concentró el año pasado un tercio de toda la superficie calcinada por el fuego en Europa, lo que a su juicio demuestra el agravamiento de la crisis climática en la península ibérica.

La propuesta del Gobierno apunta a implementar medidas preventivas urgentes como el perimetraje de seguridad de las zonas urbanas de los municipios y la realización de campañas de formación obligatorias para jóvenes sobre cómo reaccionar ante este tipo de catástrofes. Finalmente, Sánchez alertó sobre el peligro de la desinformación en contextos de crisis y avisó a la población que el país tiene por delante un verano difícil y muy complejo en materia de incendios forestales.

La Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha recibido las identificaciones de seis de las personas que fallecieron en el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado un total de 13 muertos, entre quienes figuran cinco ciudadanos extranjeros y un español.

En concreto, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, entre los identificados se encuentran una mujer de Francia, un hombre y una mujer de Reino Unido, un varón de Bélgica, y una mujer de Estados Unidos que estaba casada con un varón español, también fallecido.

Además de estos tres hombres y tres mujeres, el órgano judicial ha recibido también los datos de un séptimo fallecido cuya identificación precisa de nuevos análisis para confirmar su plena identificación, lo que se prevé pueda efectuarse durante la tarde de este lunes. Además, está previsto poder comunicar en las próximas horas otras tres identidades.

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Con información de EuropaPress.