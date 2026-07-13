Rajoy dijo que "Francia juega sin franceses" y un jugador de España lo fulminó: "Me da pena"

Un jugador de España lapidó a Rajoy tras sus dichos sobre Francia en pleno Mundial 2026.

Un jugador de la Selección de España fulminó a Mariano Rajoy en pleno Mundial 2026. El expresidente de dicho país, de derecha, opinó en la previa de la semifinal frente a Francia que el próximo rival "tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses...". Uno de los integrantes del plantel dirigido por Luis de la Fuente fue consultado al respecto y no dudó en lapidar al político de 71 años, que fue el jefe de Estado español entre diciembre de 2011 y junio de 2018.

Borja Iglesias, futbolista de "La Roja", recogió el guante al respecto y remarcó que le da "pena" que se debata acerca de esta situación, ya en el siglo XXI. Por si fuese poco, reconoció que le "sorprende" que haya testimonios de ese tipo aún en esta época y sentenció que "la riqueza de España es esa variedad" de orígenes en las personas que componen su población.

Borja Iglesias, jugador de España, le respondió a Rajoy en pleno Mundial 2026: "Entiendo la sociedad multicultural"

Durante la entrevista con DAZN, el centrodelantero de 33 años fue contundente acerca de este tema: “Me sorprende que a esta altura estemos con estas cosas, joder… porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural". En la misma línea, consideró: "Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene”.

Visiblemente molesto, el "Panda" disparó: "Me dan un poco de pena estas cosas... Puedo entender que no lo dijo ni con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso". El atacante de Celta de Vigo profundizó finalmente: "La riqueza de nuestro país creo que es esa variedad, la verdad”.

Borja Iglesias lapidó a Rajoy tras sus dichos sobre Francia en pleno Mundial 2026.

Desde el gobierno de Francia cruzaron a Rajoy: "Inaceptable"

Laurent Nuñez, ministro del Interior galo, fue consultado por estas declaraciones en una entrevista con BMF TV. Sin dudarlo, contestó que "si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia...”. "Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República”, concluyó.

España vs. Francia por el Mundial 2026: día, hora, TV en vivo y streaming

El choque por la semifinal será en Dallas, Estados Unidos, el martes 14 de julio desde las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de DSports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por MiTelefe, DGO y Paramount+.