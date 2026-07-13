Festival de la Velocidad de Goodwood: la frase de Franco Colapinto sobre su futuro fuera de la Fórmula 1

Colapinto corrió este domingo sobre el Lotus E20.

Después del noveno lugar en el GP de Gran Bretaña, Franco Colapinto no tuvo acción este fin de semana en la Fórmula 1, aunque eso no significa que haya estado libre en la espera a lo que será el Gran Premio de Bélgica. En lugar de eso, el pilarense participó del Festival de la Velocidad de Goodwood en Reino Unido, donde fue llevado por Alpine junto a Pierre Gasly, Nina Gademan, Paul Aron y Alex Dunne para realizar una exhibición a bordo del Lotus E20.

No obstante, el piloto argentino tuvo que esperar a este domingo para subirse al mítico monoplaza y dar un par de vueltas por la residencia, pero conducir no fue lo único que hizo en el transcurso de la jornada. Y es que Franco participó de varias charlas con la prensa e incluso estuvo presente en la fan zone, de manera que dejó varias declaraciones sobre diferentes aspectos, a tal punto de que llegó a referirse a su futuro fuera de la F1.

Durante una entrevista oficial con la prensa de Goodwood tras bajarse del Lotus, el pilarense se mostró contento por haber tenido finalmente su participación en el festival y advirtió que estuvo cerca de ir en 2025. “Tenía muchas ganas de venir el año pasado, ya casi lo hacía, estuve cerca de hacerlo y este año por fin se dio, así que estoy muy contento de estar aquí”, comenzó Colapinto, que estaba feliz por estar rodeado de tantos autos.

Y es que Goodwood reúne a coches de diferentes categorías, con modelos de F1, Hypercars de Le Mans, los rally del WRC, deportivos, GT, clásicos de calle y hasta motocicletas, de manera que es un lujo para los amantes del deporte automotor. De ahí que “Fran” haya reconocido su amor por el rally e incluso haya manifestado que no descarta competir en dicha categoría en el futuro.

“Me encantan los autos de rally. Creo que son los mejores”, afirmó el argentino, que resaltó la capacidad de estos vehículos para pasar por pasto y grava. “Creo que no se aprecia lo suficiente lo que hacen y los riesgos que toman. Creo que es uno de los deportes más geniales del deporte motor y me encantaría hacerlo algún día”, aventuró Colapinto, que todavía espera por la renovación de su contrato en Alpine.

El argentino sumó en 5 de 9 fechas.

¿Cuándo se daría la renovación de Colapinto?

Tras un 2025 de absoluta sequía, Franco atraviesa un notable 2026 en la Fórmula 1, donde suma 18 puntos y se ubica en el decimotercer lugar de la tabla después de nueve fechas disputadas. Como resultado de esto, se espera que la renovación del argentino en Alpine se anuncie durante el receso del verano europeo, que comenzará después del GP de Hungría, programado para el próximo 26 de julio, y que se extenderá hasta el 21 de agosto con el inicio del GP de Países Bajos.