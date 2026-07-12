Parece sacado de Francia: reabre un bar de la ciudad de Buenos Aires creado por el arquitecto del Teatro Colón (Foto: Facebook/casarepública.arg)

Durante el fin de semana largo por el Día de la Independencia, abrió sus puertas un restobar en un sitio histórico de la ciudad de Buenos Aires: Casa República. Se trata de un nuevo espacio ubicado en lo que fue el último palacio de la nobleza porteña. El lugar reúne toneladas de historia argentina, arquitectura y gastronomía.

Así es Casa República, el restobar ubicado en un edificio histórico porteño

Ubicada en plena calle Florida, Casa República es una joya de la Belle Époque porteña y se encuentra en el Palacio Peña. El espacio comenzó su proceso de recuperación patrimonial en 2024 y reabrió sus puertas el pasado 9 de julio.

La histórica Residencia Peña, es una propiedad que inicialmente fue una vivienda familiar para la familia de don Antonio Peña, una élite local. El edificio comenzó a construirse en 1896 y fue inaugurado en 1902. El diseño estuvo a cargo del arquitecto belga Julio Dormal, quién también terminó otros sitios emblemáticos de la ciudad porteña como el Teatro Colón y la Confitería Richmond. Desde 1923 la propiedad se convirtió en sede de la Sociedad Rural Argentina, rol que mantuvo durante casi 100 años.

Lo que fue el palacio de una de las familias nobles porteñas se mantiene en pie con una conservación asombrosa. Su fachada está adornada con símil piedras parís y balaustradas. En el interior cuenta con decorados con fina boiserie, grandes chimeneas, arañas de cristal y vitrales antiguos. Además, lo que solía ser el jardín de invierno conserva su fuente original, pero se convirtió en una cava.

Según descatan en su página oficial, el objetivo de Casa República se creó bajo un objetivo claro: "mantener la esencia argentina". "La identidad de un país no reside únicamente en su pasado, sino en aquello que sigue siendo capaz de crear. Y es por eso que estamos en este edificio, que durante más de un siglo fue escenario de encuentros que acompañaron parte de la vida económica, social y cultural del país", señalaron.

Qué ofrece Casa República

Al ser un bar-café, el sitio cuenta con opciones de cafetería y panadería artesanal en un espacio para desayunar, almorzar, merendar o comer en cualquier horario, rodeados de un diseño impresionante. Pero, además, cuenta con una barra que eleva la bebida criolla y ofrece coctelería de autor con vinos, especias y frutas locales.

También posee un salón de eventos pensado para actividades corporativas, culturales y sociales, también con servicio gastronómico. Próximamente se incorporará un espacio para que los emprendedores locales compartan insignias y productos de cada rincón del país