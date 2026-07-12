Pasión futbolera y folklore: la canción que Teresa Parodi y Julia Zenko dedicaron a la Selección

Teresa Parodi y Julia Zenko hicieron un homenaje a la Selección.

Apenas un día después del agónico y sufrido triunfo de la Scaloneta ante Suiza en los cuartos de final -un partido cargado de nervios y ansiedad que obligó a estirar la definición al tiempo suplementario-, Teresa Parodi y Julia Zenko conmovieron a la música popular al compartir en sus redes sociales un video diseñado especialmente para homenajear la fuerza del plantel argentino.

Las intérpretes publicaron un emotivo posteo colaborativo musicalizado con Sin miedo, una poderosa pieza perteneciente a Hasta el amanecer, el más reciente material discográfico de Parodi. La elección de la obra no fue casual: su poética calza a la perfección con la resiliencia y el coraje demostrados por el equipo que conduce Lionel Scaloni para meterse entre los cuatro mejores del planeta tras vencer la dura resistencia suiza.

El registro audiovisual entrelaza los versos folklóricos con una cuidada edición de imágenes que repasa fragmentos clave de los partidos del combinado nacional. En el clip se destacan primeros planos de un enfocado Lionel Messi, la templanza del propio Scaloni desde el banco de suplentes y la entrega física de cada uno de los jugadores de la Selección en momentos de alta tensión. La pieza se transformó rápidamente en un contenido viral, funcionando como el bálsamo sonoro ideal para procesar el desahogo colectivo tras el sufrimiento del partido previo.

Teresa Parodi y Julia Zenko.

De qué trata la canción de Teresa Parodi y Julia Zenko

Se trata de una declaración de principios frente al escenario contemporáneo: la producción musical incluye pasajes que confrontan posturas antagónicas, manifestando el rechazo al olvido y la violencia a través del valor de la memoria y la afectividad. La incoropración de Julia Zenko fue calificada por la creadora litoraleña como una decisión basada en la convicción artística y afectiva.

La lírica del tema contiene un compromiso explícito de resistencia sin temor, remitiendo a las bases conceptuales de quienes sostienen sus proyectos venideros sobre las vivencias históricas colectivas. A través de sus plataformas digitales oficiales, la autora compartió consideraciones sobre el rol de las sociedades como entidades construidas a partir de su pasado histórico, haciendo hincapié en el impacto persistente de la fecha del 24 de marzo de 1976 en la identidad argentina. Parodi concluyó que ante los intentos de desarticulación de estos procesos, la respuesta constructiva se manifiesta mediante el acto de la creación artística.