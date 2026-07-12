Liberaron a Poxi, el gavilán que recibió un injerto de plumas y volvió a la naturaleza

El Centro de Rescate del Ecoparque difundió la liberación de un gavilán que permaneció durante varios meses en rehabilitación. El ave había sido encontrado en mayo del año pasado en una trampa para ratas y logró volver a su hábitat natural.

Se encontraba en mal estado general, ya que había quedado sin movilidad al haber sido atrapado por una trampa para ratas, cuyo pegamento se adhirió a las plumas del animal y le impedía volar.

El ejemplar fue identificado como un gavilán mixto, al que bautizaron Poxi, un macho subadulto, según describieron los especiales en rescate animal del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires.

“A Poxi ya le pusieron su anillo de identificación y está listo para ser liberado”, explicaron los rescatistas mediante un video que fue difundido en las redes sociales del Ecoparque.

La recuperación del gavilán Poxi

Una vez rescatado, el animal fue trasladado por personal de Defensa Civil. El gavilán fue asistido con cuidados minuciosos que consistieron en lavado con aceite y detergente en la totalidad de sus alas para quitarle el pegamento.

Dado que tenía sus plumas destruidas, el equipo de veterinarios del Ecoparque debió realizarle un injerto de plumas, una por una, para reemplazar las que había perdido producto del pegamento de la trampa.

Además, la recuperación incluyó varios meses en un gimnasio de aves, especialmente acondicionado para que los ejemplares puedan fortalecer los músculos inactivos durante el período de convalecencia.

La tarea del rescatista

El trabajo que realizan los especialistas en el Centro de Rescate ya contabiliza 8000 animales de distintas especies, que fueron rehabilitados, luego de llegar allí heridos, huérfanos, o víctimas del tráfico ilegal.

“Esta es solo una de las más de 8000 historias que pasaron por el Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Ecoparque Buenos Aires. Cada ingreso representa el trabajo de un equipo que rescata, rehabilita y cuida a la fauna silvestre de nuestra ciudad con un objetivo: que cada animal tenga una nueva oportunidad”, aseguraron desde la institución.

El Ecoparque cuenta con un Centro de Rescate especializado en fauna silvestre nativa, donde reciben animales rescatados por los vecinos o por autoridades en incautaciones, para brindarles atención veterinaria, rehabilitación y, siempre que sea posible, volver a liberarlos en su hábitat. Por el espacio ya pasaron gavilanes, lechuzas, lagartos, comadrejas y muchas otras. Se trata de un lugar fundamental para la conservación de la fauna silvestre.