Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 12 de julio

El Rekino: una segunda chance

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un dato que puede cambiar tu suerte: en la parte inferior de tu cartón, los mismos 15 números se repiten para participar del Rekino, un sorteo especial que funciona como una segunda oportunidad. Si no ganaste nada en el sorteo principal, el Rekino te permite aspirar a un pozo extra. ¡No dejes de revisar esa zona de tu boleta!