Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 12 de julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 12 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que no hace falta pegar los 15 números para llevarse un premio. Si tu boleta tiene 11, 12, 13 o 14 aciertos, también podés ganar premios en efectivo. Recordá que a mayor cantidad de aciertos, mayor es el monto a cobrar. ¡Revisá bien tu cartón!
Hace 28 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del sorteo tradicional, te contamos un detalle que muchos pasan por alto: además del pozo por aciertos, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares (como autos 0km, camionetas o viajes) usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. ¡Nunca tires tu boleta sin revisar todo! La suerte puede estar escrita en ese código de serie.
Hace 1 hora
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El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un dato que puede cambiar tu suerte: en la parte inferior de tu cartón, los mismos 15 números se repiten para participar del Rekino, un sorteo especial que funciona como una segunda oportunidad. Si no ganaste nada en el sorteo principal, el Rekino te permite aspirar a un pozo extra. ¡No dejes de revisar esa zona de tu boleta!