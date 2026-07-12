Sinner derrota a Zverev y retiene el título de Wimbledon tras una batalla maratoniana

Wimbledon

Jannik Sinner revalidó su título de Wimbledon al imponerse a Alexander Zverev por 6-7(7), 7-6(2), 6-3 ‌y 6-4 en la ‌final del domingo, con lo que se alzó con su quinta corona de Grand Slam y amplió su racha de victorias sobre el alemán a diez triunfos consecutivos.

La victoria situó a Sinner en el selecto grupo de diez hombres que han defendido con éxito el título en ​la era profesional, ⁠lo que refuerza su reputación como uno de los ‌jugadores dominantes de su generación, y en carrera ⁠para igualar los siete Grand Slam ⁠de su gran rival, Carlos Alcaraz.

Ambos finalistas se enzarzaron en un reñido primer set de 12 juegos, disputado a un ⁠ritmo trepidante en una tarde cálida y ventosa, ​antes de que Zverev subiera una marcha ‌y conectara un potente golpe ‌ganador de derecha para llevarse un emocionante tie-break, gritando ⁠y agachándose para celebrarlo.

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La precisión en el golpeo se mantuvo, pero Zverev comenzó a mostrar señales de frustración al final del segundo set, en el que un Sinner ​mucho más ‌animado tomó la delantera en el tie-break y logró igualar el partido a un set cada uno.

Zverev tuvo su primer punto de break a mitad del tercer set, tras más de dos horas ⁠y media de partido, pero resbaló y cayó al suelo tras quedar desequilibrado por un golpe cortado de Sinner. Mientras Zverev gritaba de dolor, el público de la Pista Central contuvo el aliento al verlo rodar sobre su espalda agarrándose la rodilla derecha.

El segundo cabeza de serie se sacudió el polvo ‌y siguió adelante, pero se enfureció cuando Sinner aprovechó el siguiente juego para romperle el servicio y ponerse 5-3 arriba; Zverev estrelló la raqueta contra el suelo y, al poco tiempo, se encontró con un 2-1 en contra frente al ‌italiano tras casi tres horas de batalla.

Sinner volvió a romper el servicio para ponerse 4-3 arriba en el cuarto set, cuando ‌el nivel de ⁠Zverev bajó momentáneamente, y el jugador de 24 años se mantuvo firme en un entretenido ​tramo para sellar la victoria y, a continuación, se dejó caer sobre el desgastado césped para celebrarlo.

Con información de Reuters