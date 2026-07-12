35 despidos durante el partido de Argentina en una fábrica de maquinaria agrícola

Los dejaron salir para ver el partido de Argentina y los despidieron.

En una importante fábrica de maquinaria agrícola se dió una situación tan cruel cómo insólita: dejaron salir a los trabajadores para ver el partido de la Selección Argentina y, mientras se disputaba el encuentro del Mundial, fueron despedidos. De esta manera, se suman a la larga lista de personas que se quedaron sin su fuente laboral en el contexto de crisis económica que generó Javier Milei.

Son 35 los empleados despedidos de la planta de la empresa metalúrgica Metalfor, de Córdoba, donde el dueño había dejado salir antes a los operarios para que puedan ver el partido de Argentina contra Egipto y durante el encuentro envió los telegramas.

"Salimos a las 12 del mediodía y me entero por un compañero que estaba en el correo firmando. Me llamó y me dijo: 'Venite para el correo que fuiste despedido'. Así que imaginate cómo vi el partido", relató Santiago Luna, uno de los trabajadores despedidos, a Palo y Zanahoria por El Destape 1070.

También detalló que esto significa una reducción de entre el 20 y 25 por ciento del plantel actual de la planta donde producen y reparan maquinaria e insumos para la industria agrícola. Además, explicó que está vigente un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que impide las cesantías, aunque la empresa igualmente avanzó con los despidos.

La empresa no abonó las indemnizaciones ni las deudas salariales

"Habían firmado un sistema preventivo de crisis el primero de julio, donde decía que hasta que no se cierre eso la empresa no podía suspender ni despedir a ningún trabajador", sumó y aseguró que la firma Metalfor aun no abonó las indemnizaciones ni los salarios adeudados: "Nos despidieron con un mes y medio de sueldo que nos están debiendo, sin indemnización alguna, sin respuesta".

"Nos presentamos en la fábrica para saber si nos iban a indemnizar o a pagar lo que nos deben. No tenemos respuesta, nadie dio la cara. Nos largaron sin nada", agregó Luna respecto del panorama actual de los despedidos y contó que aún tiene pertenencias adentro de la planta.

Ante la consulta por la situación de la empresa, en el contexto de crisis económica actual, el trabajador sostuvo que "hace un año y medio que Metalfor está pagando el sueldo a cuentagotas" y que "los últimos tres meses abonaba 50 mil pesos cada 5 días y eso hizo que se acumulen dos meses de salarios impagos".

"Estamos tratando de hacer el mayor ruido posible pacíficamente, parándonos afuera de la fábrica para pedir respuestas de cuándo nos van a pagar lo adeudado y cuándo nos van a indemnizar. También vamos a reclamar por los que siguen trabajando adentro, porque están en las mismas condiciones y tampoco están exentos a que los despidan mañana", cerró.