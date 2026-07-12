Para disfrutar este domingo frío: la película que todos ven en Amazon Prime Video

La Empleada es uno de los filmes más vistos de Prime Video.

Amazon Prime Video tiene entre sus productos más vistos a una película ideal para ver en una tarde libre en casa; se trata del largometraje cinematográfico de suspenso psicológico La empleada (The Housemaid), que fue producido y realizado por el cineasta Paul Feig en 2025. El desarrollo del libreto, a cargo de Rebecca Sonnenshine, consistió en una traslación a la pantalla de la obra literaria homónima publicada por Freida McFadden en 2022.

La trama principal cuenta con el protagonismo de Sydney Sweeney en el rol de una joven con antecedentes complejos que asume tareas domésticas con residencia fija en la vivienda de un matrimonio acaudalado, interpretado por Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, cuyas dinámicas internas ocultan diversos misterios. Al mismo tiempo, entre los actores secundarios se encuentran las participaciones de Elizabeth Perkins y Michele Morrone.

El argumento describe el ingreso de la protagonista, Millie Calloway, al servicio de la familia Winchester en la localidad de Great Neck, Long Island, mientras cumple un régimen de libertad condicional. La habitación asignada a la empleada se ubica en la planta superior de la propiedad, presentando particularidades de infraestructura como un cerramiento exterior y una ventana bloqueada.

La convivencia se complejiza a partir de las conductas erráticas de Nina, la matriarca del hogar, quien exhibe indicios de un trastorno psíquico severo. A través de conversaciones con el esposo, Andrew, y con residentes de la zona, Millie toma conocimiento de que Nina posee antecedentes vinculados al aparente origen intencional de un siniestro familiar en su juventud, así como un historial previo de conductas filicidas e intentos de suicidio.

La Empleada.

El nudo de la historia se desata a raíz de un malentendido logístico relacionado con la reserva de un viaje a la ciudad de Nueva York para asistir a una obra de teatro en Broadway. Ante la supuesta retractación de Nina respecto al pedido de la reserva y el posterior traslado de esta junto a su hija Cece hacia una actividad dancística en Washington, Millie y Andrew optan por utilizar los pases teatrales y alojarse de forma conjunta en un establecimiento hotelero, donde inician un vínculo íntimo.

Elenco de La Empleada