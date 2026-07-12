Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 12 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 12 de julio
El mercado cambiario permanece inactivo este domingo, pero el dólar blue cerró la semana con una cotización de referencia de $1490 para la compra y $1510 para la venta, con una variación del -0,33%.
Hace 26 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 12 de julio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) se mantiene estático durante el fin de semana, cotizando este domingo 12 de julio con un precio de compra de $1572.2471 y de venta de $1577.7578, lo que representa una variación del 0,35%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 12 de julio
El dólar MEP finalizó la semana el viernes con una cotización de compra en $1517.89 y de venta en $1520.24, registrando una variación positiva del 0,15% respecto al cierre anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 12 de julio
El dólar oficial despidió la semana con un precio de compra de $1460 y un precio de venta de $1510, lo que representó una variación negativa del -0,33%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, estos valores quedaron como referencia del cierre del viernes.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 12 de julio
El dólar blue cerró la semana con un precio de compra de $1490 y de venta de $1510, registrando una variación negativa del -0,33%. El mercado permaneció sin operaciones durante el fin de semana, dejando estos valores como referencia del último cierre.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
06:58 | 10/07/2026
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy tras una jornada sin cambios
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:38 | 08/07/2026
El Gobierno tomó créditos por U$S 3.200 millones con la excusa de pagar deuda
El Gobierno informó los contratos con las entidades financieras internacionales, que son BBVA, Santander y Deutsche Bank.
06:21 | 08/07/2026
El dólar oficial permaneció estable y cerró en $ 1.515
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
18:28 | 07/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualiza diariamente el techo de la banda cambiaria. El límite superior continúa avanzando y marca el valor máximo que podría alcanzar el dólar oficial mayorista los próximos días.
El valor del dólar, según el BCRA
09:55 | 07/07/2026
Caputo minimizó la suba del dólar y adelantó que va a pasar en los próximos meses
El ministro de Economía desestimó que sea preocupante el aumento de la divisa durante junio por casi el triple que la inflación estimada para el mes.
06:06 | 07/07/2026
El dólar oficial subió 5 pesos y cerró en $ 1.515
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
22:00 | 06/07/2026
Caputo admite que no tiene dólares y acudirá al BCRA para pagar deuda
El mercado celebró la presentación de un programa financiero que busca despejar las dudas de la capacidad de afrontar los vencimientos hasta el fin del mandato de Javier Milei. El programa reconoce que van a acudir a las reservas del BCRA, es extremadamente optimista con la colocación de deuda en el mercado local y admite que no hay posibilidad de hacer una colocación internacional.
20:34 | 06/07/2026
El mercado prevé una inflación del 2% en junio y proyecta un dólar a casi $ 1.700
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa una desaceleración de la inflación en los próximos meses y estima una evolución gradual del tipo de cambio. También incluye proyecciones sobre crecimiento, empleo y resultado fiscal.
16:23 | 06/07/2026
Entran dólares de la energía, pero el tarifazo eterno de Milei no se toca
07:11 | 06/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:26 | 05/07/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
11:25 | 04/07/2026
Exportación de la crisis: la motosierra llegó a Chile y los viajes cayeron un 50%
La tendencia negativa en el consumo se agravó desde enero del 2026. La baja continuóen febrero, marzo y abril y alcanza un 59,6% em el internual.