Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 7 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 18 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 7 de julio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) se actualiza este martes con una cotización de compra de $1564.6967 y venta de $1569.6025, registrando una variación positiva del 0,15%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 7 de julio
El dólar bolsa (MEP) cotiza este martes 7 de julio a $1524,23 para la compra y $1525,09 para la venta, con una variación positiva del 0,26%. En el mercado de bonos, las paridades operan sin grandes sobresaltos mientras los inversores monitorean la evolución de los precios.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 7 de julio
El dólar oficial del Banco Nación cotiza este martes, 7 de julio, a $1460 para la compra y $1510 para la venta, sin cambios respecto a la jornada anterior, registrando una variación del 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 7 de julio
El dólar blue cotiza este martes 7 de julio a $1495 para la compra y $1515 para la venta en el mercado informal, con una suba del 0,33% respecto al cierre anterior.
Hace 6 horas
Caputo admite que no tiene dólares y acudirá al BCRA para pagar deuda
El mercado celebró la presentación de un programa financiero que busca despejar las dudas de la capacidad de afrontar los vencimientos hasta el fin del mandato de Javier Milei. El programa reconoce que van a acudir a las reservas del BCRA, es extremadamente optimista con la colocación de deuda en el mercado local y admite que no hay posibilidad de hacer una colocación internacional.
Hace 7 horas
El mercado prevé una inflación del 2% en junio y proyecta un dólar a casi $ 1.700
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa una desaceleración de la inflación en los próximos meses y estima una evolución gradual del tipo de cambio. También incluye proyecciones sobre crecimiento, empleo y resultado fiscal.
Hace 12 horas
Entran dólares de la energía, pero el tarifazo eterno de Milei no se toca
Hace 21 horas
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:26 | 05/07/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:37 | 03/07/2026
Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo del lunes
El Banco Central volvió a actualizar el techo de la banda cambiaria y el límite superior del dólar oficial mayorista seguirá en ascenso.
Valor máximo del dólar según BCRA
07:05 | 03/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
15:42 | 02/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para los primeros días de julio. Si el dólar oficial mayorista supera ese nivel, la autoridad monetaria podrá intervenir en el mercado.
Valor máximo del dólar según el BCRA
15:23 | 02/07/2026
Por qué sube el dólar: la economista que más odia Milei reveló los tres riesgos para 2027
El ingreso de divisas por exportaciones permitió sostener la estabilidad financiera y mejorar las reservas netas, aunque la salida de dólares por atesoramiento, turismo, intereses y giro de utilidades limita la capacidad de acumulación del Banco Central.
11:25 | 02/07/2026
Exportación de la crisis: la motosierra llegó a Chile y los viajes cayeron un 50%
La tendencia negativa en el consumo se agravó desde enero del 2026. La baja continuóen febrero, marzo y abril y alcanza un 59,6% em el internual.
07:15 | 02/07/2026
El dólar oficial y el blue cerraron sin cambios pero volvieron a subir los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
18:47 | 01/07/2026
Nueva sospecha sobre el BCRA: habría vendido dólares para frenar el alza de la divisa
El dólar arrancó la segunda mitad del año con una clara tendencia alcista y con una fuerte demanda que fue controlada con operaciones puntuales que por las características el mercado sospecha que fueron realizadas por el BCRA. Generó temor la decisión de modificar la Carta Orgánica del Banco Central.
05:51 | 01/07/2026
El dólar oficial subió 10 pesos y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.