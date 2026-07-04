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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 11 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio

El dólar blue cerró el viernes con un precio de compra de $1490 y de venta de $1510, marcando una variación negativa del -0,98% y dando por terminada la semana con esas cotizaciones.

Hace 26 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio

El dólar CCL despidió la semana con un precio de compra de $1567.2688 y venta de $1573.2355, registrando una variación del 0,57%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio

El dólar MEP despidió la semana con un precio de cierre de $1521.13 para la compra y $1522.77 para la venta, lo que representó una variación del 0,28%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio

El dólar oficial cerró la semana sin modificaciones, con un valor de compra de $1460 y de venta de $1510. La cotización se mantuvo estable durante este sábado, ya que el mercado financiero permaneció cerrado y no hubo operaciones en la city. La variación registrada fue del 0,00%, reflejando la ausencia de movimientos cambiarios.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio

Este sábado, el mercado cambiario permanece cerrado, pero como referencia, el dólar blue cerró la semana a $1490 para la compra y $1510 para la venta, con una variación negativa del -0,98%.

Hace 14 horas

Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo del lunes

El Banco Central volvió a actualizar el techo de la banda cambiaria y el límite superior del dólar oficial mayorista seguirá en ascenso.

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Hace 21 horas

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510

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15:42 | 02/07/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para los primeros días de julio. Si el dólar oficial mayorista supera ese nivel, la autoridad monetaria podrá intervenir en el mercado.

Valor máximo del dólar según el BCRA

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15:23 | 02/07/2026

Por qué sube el dólar: la economista que más odia Milei reveló los tres riesgos para 2027

El ingreso de divisas por exportaciones permitió sostener la estabilidad financiera y mejorar las reservas netas, aunque la salida de dólares por atesoramiento, turismo, intereses y giro de utilidades limita la capacidad de acumulación del Banco Central.

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11:25 | 02/07/2026

Exportación de la crisis: la motosierra llegó a Chile y los viajes cayeron un 50%

La tendencia negativa en el consumo se agravó desde enero del 2026. La baja continuóen febrero, marzo y abril y alcanza un 59,6% em el internual.

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07:15 | 02/07/2026

El dólar oficial y el blue cerraron sin cambios pero volvieron a subir los financieros

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18:47 | 01/07/2026

Nueva sospecha sobre el BCRA: habría vendido dólares para frenar el alza de la divisa

El dólar arrancó la segunda mitad del año con una clara tendencia alcista y con una fuerte demanda que fue controlada con operaciones puntuales que por las características el mercado sospecha que fueron realizadas por el BCRA. Generó temor la decisión de modificar la Carta Orgánica del Banco Central.

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05:51 | 01/07/2026

El dólar oficial subió 10 pesos y cerró en $ 1.510

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15:37 | 30/06/2026

Las empresas ya giraron al exterior U$S 2.600 millones en dividendos durante 2026

La flexibilización del cepo cambiario aceleró el envío de utilidades a las casas matrices. El Banco Central señaló que ya se regularizó la mitad de la deuda comercial acumulada hasta fines de 2023.

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06:12 | 30/06/2026

El dólar oficial subió y rompió el techo de los $ 1.500

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13:48 | 29/06/2026

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El dólar oficial alcanzó su valor más alto de 2026 y acumuló una suba cercana al 5% en junio. Cuál es el más conviene. 

Cuál dólar conviene hoy

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13:42 | 29/06/2026

Milei vende la ciudadanía argentina: va desde u$s 500.000 a un millón en bonos

La iniciativa busca abrir una nueva vía de financiamiento en un contexto en el que el país sigue fuera de los mercados internacionales y reabre el debate sobre la nacionalidad como instrumento económico.

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06:56 | 29/06/2026

Sin cambios en el oficial, los dólares paralelos cerraron sin tendencia definida

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00:05 | 29/06/2026

Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial

Economistas anticipan que la suba de la divisa del último mes llegó para quedarse durante julio y el segundo semestre. Cuáles son los factores clave.

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