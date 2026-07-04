Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
El dólar blue cerró el viernes con un precio de compra de $1490 y de venta de $1510, marcando una variación negativa del -0,98% y dando por terminada la semana con esas cotizaciones.
Hace 26 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
El dólar CCL despidió la semana con un precio de compra de $1567.2688 y venta de $1573.2355, registrando una variación del 0,57%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
El dólar MEP despidió la semana con un precio de cierre de $1521.13 para la compra y $1522.77 para la venta, lo que representó una variación del 0,28%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
El dólar oficial cerró la semana sin modificaciones, con un valor de compra de $1460 y de venta de $1510. La cotización se mantuvo estable durante este sábado, ya que el mercado financiero permaneció cerrado y no hubo operaciones en la city. La variación registrada fue del 0,00%, reflejando la ausencia de movimientos cambiarios.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
Este sábado, el mercado cambiario permanece cerrado, pero como referencia, el dólar blue cerró la semana a $1490 para la compra y $1510 para la venta, con una variación negativa del -0,98%.
Hace 14 horas
Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo del lunes
El Banco Central volvió a actualizar el techo de la banda cambiaria y el límite superior del dólar oficial mayorista seguirá en ascenso.
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Hace 21 horas
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La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
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Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
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Valor máximo del dólar según el BCRA
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07:15 | 02/07/2026
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Nueva sospecha sobre el BCRA: habría vendido dólares para frenar el alza de la divisa
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05:51 | 01/07/2026
El dólar oficial subió 10 pesos y cerró en $ 1.510
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06:12 | 30/06/2026
El dólar oficial subió y rompió el techo de los $ 1.500
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06:56 | 29/06/2026
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00:05 | 29/06/2026
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