Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de agosto 2026

El dólar inicia la segunda semana de agosto de 2026 con escasa diferencia entre las principales cotizaciones del mercado, aunque una alternativa se ubica ligeramente por debajo del resto para quienes buscan acceder a la moneda estadounidense.

El dólar oficial es actualmente el más barato del mercado, con una cotización de $1.520. Por su parte, el dólar MEP opera $1.525; mientras que el blue cotiza en $1.535.

La comparación entre las distintas alternativas vuelve a cobrar relevancia después de un julio caracterizado por la estabilidad cambiaria. Hacia los próximos meses, sin embargo, analistas del mercado anticipan que podría registrarse una mayor demanda de cobertura, en un escenario en el que comienza a reducirse el ingreso estacional de divisas.

Cuál es el dólar más barato para comprar en agosto

Al comienzo de la segunda semana de agosto, el dólar oficial se posiciona entre las principales referencias disponibles para los ahorristas y el precio se ubica en $1.520. En tanto, las cotizaciones financieras y paralelas se encuentran ligeramente por encima. El dólar MEP cotiza en $1.525 y el dólar blue alcanzó los $1.535.

De esta manera, antes de realizar una compra resulta conveniente comparar las distintas cotizaciones, ya que el precio final puede variar según el banco, la entidad financiera o el mecanismo utilizado para acceder a los dólares.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

Cómo comprar dólares a través del Banco Nación

Quienes tengan una cuenta habilitada en dólares en el Banco Nación pueden realizar la compra de moneda extranjera mediante los canales digitales de la entidad, siempre que cumplan con las condiciones vigentes para operar.

La operación puede realizarse a través del home banking o de la aplicación del banco. El usuario debe ingresar a su cuenta, seleccionar la opción correspondiente a compra y venta de moneda extranjera, indicar el importe que desea adquirir y confirmar la transacción.

Los pesos utilizados para la compra se debitan de la cuenta en moneda local y los dólares adquiridos se acreditan en la caja de ahorro en dólares vinculada al mismo titular. El precio que finalmente se aplica es el vigente al momento de confirmar la operación, por lo que puede variar a lo largo de la jornada.

Cuál es el dólar más conveniente

Qué es el dólar MEP y cómo se compra

Otra de las alternativas disponibles es el dólar MEP, también denominado dólar bolsa. Se trata de un mecanismo legal para acceder a moneda estadounidense a través del mercado de capitales mediante la compraventa de títulos.

La operatoria permite convertir pesos en dólares utilizando activos que cotizan en ambas monedas. Una vez completado el proceso, los dólares pueden ser transferidos a una cuenta bancaria en moneda extranjera perteneciente al mismo titular.

Para comprar dólar MEP, el ahorrista debe contar con una cuenta comitente en una ALyC o broker, vincular una cuenta bancaria propia y transferir los pesos que utilizará para concretar la operación.

Luego deberá comprar un título habilitado para este tipo de transacciones, cumplir con los plazos establecidos por la normativa cuando corresponda y posteriormente vender el activo contra dólares. Una vez finalizada la operación, los fondos en moneda estadounidense quedan disponibles para ser transferidos a una caja de ahorro en dólares.

En los últimos años, además, distintas plataformas de inversión simplificaron el procedimiento y permiten realizar la compra de MEP directamente desde sus aplicaciones. En estos casos, el usuario indica la cantidad de pesos o dólares que desea operar y la plataforma ejecuta automáticamente la compraventa de los títulos necesarios.

Cómo terminó julio el dólar

El mercado cambiario llegó a agosto después de atravesar un julio de marcada estabilidad. El tipo de cambio oficial terminó el séptimo mes del año prácticamente sin modificaciones, con un incremento de apenas $3, equivalente al 0,2% mensual.

El avance se ubicó por debajo de la inflación estimada para el mismo período y se produjo en un contexto en el que el tipo de cambio continuó operando dentro del esquema de bandas.

Sin embargo, el escenario cambiario de los próximos meses estará atravesado por un factor estacional. Con la reducción del ingreso de divisas proveniente del comercio exterior, el mercado comienza a prestar mayor atención a la demanda de dólares y a las necesidades de cobertura.

Por el momento, las distintas cotizaciones mantienen una brecha acotada. En ese escenario, el dólar Banco Nación, a $1.520, aparece como la opción más barata al comenzar la segunda semana de agosto de 2026, aunque la comparación entre las diferentes alternativas seguirá dependiendo de los movimientos diarios del mercado.