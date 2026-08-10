Así es la casa del Cuti Romero en las Bahamas: las fotos de la pileta con vista al mar

Cuti Romero disfrutó de sus vacaciones en una exclusiva propiedad de Las Bahamas junto a su familia.

El defensor argentino Cuti Romero eligió Las Islas Bahamas como destino para descansar junto a su familia después de una intensa temporada deportiva. A través de sus redes sociales, el futbolista mostró algunos rincones de la exclusiva propiedad donde pasa sus días de descanso, con ambientes modernos, espacios al aire libre y una espectacular vista al mar.

La casa del Cuti Romero en Las Bahamas

Las imágenes compartidas por Cuti Romero permitieron conocer parte de la residencia que eligió para disfrutar del receso junto a su pareja, Karen Cavaller, y sus hijos Valentino y Lucy. El inmueble se caracteriza por una estética elegante y luminosa, con predominio del blanco y una combinación de materiales como madera, piedra, metal y cristal.

Aunque las publicaciones no permiten conocer cada sector de la propiedad, las fotografías muestran una vivienda amplia, pensada para aprovechar al máximo el entorno natural de Bahamas.

La conexión entre los espacios interiores y exteriores es uno de los principales aspectos de la casa. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y generan una continuidad visual entre los ambientes y el paisaje tropical.

La lujosa cocina del Cuti Romero

Uno de los sectores que más se destaca es la cocina, diseñada con un estilo moderno y sofisticado. Las alacenas blancas tienen sectores con puertas de vidrio, mientras que la isla central está revestida con una piedra de tonalidad clara.

Sobre la mesada aparece una de las piezas decorativas más llamativas: una estructura con múltiples focos de filamento suspendidos mediante cables negros y ubicados a diferentes alturas. La iluminación le aporta un aspecto contemporáneo al ambiente.

La moderna cocina de la casa del Cuti Romero combina muebles blancos, piedra clara y detalles de diseño.

El espacio también cuenta con cuadros y dos lámparas decorativas de metal en color cobre. A nivel funcional, la cocina está equipada con electrodomésticos modernos, una heladera de acero inoxidable, cafetera y diferentes utensilios organizados.

Junto a este sector se encuentra el comedor, donde Cuti Romero compartió imágenes junto a su familia. La mesa de madera oscura, las sillas y un ramo de flores aportan calidez a un ambiente que recibe abundante iluminación natural desde una gran ventana.

La galería de la casa del Cuti Romero

El exterior de la residencia ocupa un lugar central en las fotografías. La propiedad dispone de una amplia galería con columnas cilíndricas blancas y grandes puertas de cristal que conectan directamente con los ambientes interiores.

El sector está equipado con sillones de mimbre y metal acompañados por almohadones blancos. El piso claro y los detalles naturales mantienen la estética elegante del resto de la vivienda.

Los ventiladores instalados en el techo permiten mantener fresco el espacio durante los días de altas temperaturas. Allí, el futbolista aprovechó para compartir diferentes momentos de descanso y juegos con sus hijos.

La pileta con vista al mar de la casa del Cuti Romero

La piscina de borde infinito es uno de los principales atractivos de la casa del Cuti Romero en Las Bahamas.

Sin dudas, uno de los principales atractivos de la propiedad es la piscina de borde infinito ubicada frente al mar. El diseño busca generar una continuidad visual entre el agua de la pileta y el horizonte, creando una postal privilegiada del paisaje bahameño.

La piscina tiene agua cristalina y una tonalidad azul intensa que contrasta con el mar turquesa y la vegetación que rodea la residencia. El borde infinito refuerza la sensación de que la pileta se extiende directamente hacia el océano.

El entorno completa una vivienda pensada para disfrutar del clima y la naturaleza de Las Bahamas. Entre la galería, los amplios ventanales, los espacios modernos y la piscina frente al mar, Cuti Romero encontró un escenario alejado de la rutina del fútbol para compartir junto a su familia.