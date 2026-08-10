La mamá de Axel González aseguró que la desaparición de su hijo "fue planificada"

A más de 80 días sin noticias del paradero de Axel Alejandro González (22), la madre del joven, María Gómez, difundió un fuerte mensaje en redes sociales en el que renovó su pedido de justicia. La mujer publicó un video donde señaló que la desaparición de su hijo "fue planificada".

Axel fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Mientras crecen los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, María Gómez exigió el esclarecimiento del caso, luego que la Justicia resolviera extender por dos meses más la investigación fiscal.

Desesperada, la mujer mencionó por su nombre a personas a las que señaló como conocedoras del paradero de su hijo, entre ellas la expareja de Axel y su ex suegro, identificado como "Cuno", al tiempo que pidió que "empiecen a hablar". También manifestó su convicción de que personas vinculadas al narcotráfico y miembros de la Policía estarían involucrados en el hecho.

"Mi hijo tiene que aparecer", expresó durante el mensaje, en el que también aseguró que continuará reclamando justicia y convocó a quienes tengan información a aportar datos que permitan avanzar en la investigación.

Semanas atrás, María interceptó al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, para suplicarle ayuda en la búsqueda de su hijo. "Voté por usted, por favor ayúdeme. Es demasiada la desesperación. Hoy Axel cumple 22 años y yo no lo tengo", expresó la mujer entre lágrimas.

La escena, que se viralizó rápidamente en redes sociales, tuvo lugar previo al acto oficial por el Día de la Independencia, que se realizó en la ciudad de Fontana. Ante el pedido, el gobernador Zdero decidió detener la caravana, bajar del vehículo y abrazó a la madre del joven, asegurándole que, como padre, comprendía su situación y que el Gobierno continuará colaborando con la investigación.

Investigan un mensaje anónimo que apunta a la Policía por la desaparición de Axel

Durante la reciente feria judicial, una persona anónima dejó un sobre en la Defensoría Oficial N°12 de Resistencia que contenía recortes periodísticos sobre el caso y una nota devastadora: en ella se afirmaba que el joven de 21 años habría sido arrojado a un horno de ladrillos, contando para ello con la presunta colaboración de efectivos policiales.

El sobre fue hallado el 28 de julio en la puerta de la oficina ubicada sobre calle Roque Sáenz Peña al 46. Tras el descubrimiento, la defensora oficial María Celeste Ojeda dio intervención al Equipo Fiscal N° 1, que ordenó el secuestro del material. En su interior había un mensaje confeccionado con letras recortadas de diarios y revistas dirigido al "juez". El texto también haría referencia a información obtenida de personas privadas de libertad.

En el marco de la investigación, la Policía del Chaco fue apartada de las tareas investigativas y las diligencias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional. Actualmente, permanecen detenidos e imputados por amenazas la expareja de Axel, L.G., su exsuegro R.G., conocido como "Cuno", y su excuñado S.G., alias "Cunito". Además, A.I. y L.S. están imputados por presunto encubrimiento. Todos continúan sometidos al proceso judicial y ninguno posee condena firme.

El abogado Hernán Cordón explicó que, tras conocer el contenido del escrito, consultó con uno de sus defendidos, quien se desempeñaba como llavero de la comisaría, para conocer las características de las celdas. Según indicó en declaraciones para Libertad Digital, el efectivo le manifestó que desde el interior de los calabozos resulta prácticamente imposible observar lo que ocurre en el exterior.

"La celda no tiene ni siquiera ventiluz. Es un lugar cerrado, con un techo de rejas y una cámara de seguridad. Se pueden escuchar cosas, pero no se puede ver", afirmó. No obstante, reconoció que dos personas que estuvieron detenidas entre el 16 y el 27 de mayo declararon ante la Fiscalía y una de ellas sostuvo que la cámara ubicada dentro de la celda estaba encendida.