Dónde queda Fuerte Apache, el barrio de Thiago Almada y Carlos Tevez, grandes futbolistas de la Selección Argentina

Cuando se habla de Fuerte Apache, el nombre suele quedar asociado a Carlos Tevez. Sin embargo, en los últimos años otro campeón del mundo volvió a poner al barrio en el centro de la escena: Thiago Almada, nacido y criado en el mismo lugar y convertido en una de las figuras de la Selección Argentina.

El barrio tiene, oficialmente, otro nombre: Ejército de los Andes. Está en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, en el oeste del Gran Buenos Aires, a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El complejo comenzó a construirse durante la década de 1970 y estuvo vinculado a planes habitacionales destinados, entre otros objetivos, al traslado de habitantes de la Villa 31 de Retiro.

Dónde queda Fuerte Apache y por qué se llama así

El Barrio Ejército de los Andes está ubicado en el sector norte de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Una parte del complejo se extiende hacia José Ingenieros y limita con otras localidades del oeste del conurbano bonaerense. Su cercanía con la avenida General Paz lo ubica prácticamente en el límite con la Ciudad de Buenos Aires.

La historia del nombre popular es posterior a la construcción del complejo. El barrio fue bautizado como “Fuerte Apache” en los años '80, un nombre que quedó instalado en el lenguaje cotidiano y en los medios. Pero detrás de ese nombre existe una historia urbana bastante más amplia. Los primeros edificios comenzaron a construirse a principios de los '70 y el complejo fue concebido como un conjunto de viviendas de gran escala. En 1976 quedó establecido oficialmente el nombre Ejército de los Andes.

Con el paso del tiempo, Fuerte Apache adquirió una identidad propia. Entre sus historias más conocidas aparece una que excedió largamente las fronteras de Ciudadela: la de los futbolistas que encontraron en las canchas del barrio un lugar de formación, Carlos Tevez y Thiago Almada, futbolistas que dejaron una huella en la Selección Argentina.

Carlos Tevez: del barrio de Ciudadela a Boca y la Selección Argentina

Carlos Tevez creció en Fuerte Apache y comenzó su vínculo con el fútbol antes de convertirse en uno de los grandes ídolos de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Su historia familiar estuvo atravesada por una decisión que el propio Tevez contó años después: cuando comenzó a tener posibilidades económicas gracias al fútbol, compró 14 casas para que sus familiares pudieran salir del barrio. En una entrevista recuperada por TyC Sports, explicó que buscaba que las generaciones siguientes tuvieran otras oportunidades.

El propio futbolista recordó también el papel que tuvo su padre durante su infancia. Según contó, su familia insistía en la importancia de estudiar, cumplir con los compromisos y, especialmente, no faltar a los entrenamientos. Esa disciplina fue fundamental de su formación deportiva.

El apodo que lo acompañaría durante toda su carrera, “El Apache”, quedó inevitablemente ligado a sus orígenes. Tevez llegó a jugar en Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y la Selección Argentina, pero nunca dejó de asociar su historia con Ciudadela.

Carlos Tevez, en la Selección Argentina.

Thiago Almada: del reparto de verduras y las botellas al campeón del mundo con la Selección Argentina

Décadas después, otra historia nacida en el mismo barrio volvió a tener como protagonista a la Selección. Thiago Almada nació en Ciudadela y pasó su infancia en Fuerte Apache. Antes de convertirse en futbolista profesional, ayudaba a su padre, Diego, que realizaba reparto de bebidas en el barrio. Durante su infancia también fue botellero y vendió verduras.

El fútbol apareció desde muy temprano. Almada comenzó a acercarse a Vélez cuando todavía era un niño y su talento terminó llevándolo al profesionalismo. Con el tiempo pasó por Atlanta United, Botafogo y otros clubes del exterior hasta llegar a la Selección Argentina.

Su historia tiene además un vínculo particular con la de Tevez. FIFA recordó que, antes de la convocatoria de Almada al Mundial de Qatar 2022, Tevez había respaldado su presencia en la Selección. Poco después, ambos compartieron un partido informal en Fuerte Apache y, luego de la lesión de Joaquín Correa, Almada recibió el llamado de Lionel Scaloni para viajar a Qatar.

El recorrido terminó de manera histórica: Almada se convirtió en campeón del mundo con la Selección Argentina y volvió al barrio con la Copa. FIFA registró aquella celebración en Ciudadela, donde sus vecinos lo recibieron después de la consagración.

Thiago Almada, en la Selección Argentina.

Fuerte Apache y una historia que también se cuenta desde el fútbol

La historia de Fuerte Apache no se agota en los estigmas que durante décadas acompañaron al nombre. Para el fútbol argentino, el complejo habitacional quedó asociado a dos generaciones diferentes de jugadores que llegaron a la máxima competencia internacional.

En el caso de Tevez, el barrio aparece como el punto de partida de una carrera que lo llevó desde las inferiores de All Boys hasta Boca, Europa y la Selección Argentina. En el de Almada, como el lugar donde pasó su infancia, ayudó a su familia y comenzó un recorrido que terminaría con una convocatoria mundialista y una Copa del Mundo.

Por eso, cuando se pregunta dónde queda Fuerte Apache, la respuesta geográfica es sencilla: está en Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero. Pero su lugar en la cultura futbolera argentina se explica por otra coordenada: la historia de quienes salieron de allí para convertirse en protagonistas de la Selección.