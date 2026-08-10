Números en rojo para el turismo: “Le pedimos a Scioli que se hiciera cargo y sólo dio consejos”

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, brindó detalles en la conferencia de prensa de este lunes de la ocupación hotelera en la Provincia durante las vacaciones de invierno. Con cifras en rojo y una crisis turística muy marcada, el funcionario detalló que durante el encuentro del Consejo Federal del Turismo a cargo de Daniel Scioli, le planteó “la necesidad de que el Gobierno nacional revierta las políticas que dañan al sector”.

La respuesta del secretario de Turismo fue la de dar “consejos”. “Lejos de hacerse cargo de lo que le toca y de reconocer la absoluta ausencia del Estado nacional, da consejos”, afirmó Costa y agregó: “En la provincia de Buenos Aires no necesitamos consejos, sino que el Estado nacional vuelva a hacerse cargo de lo que le corresponde”.

“El Estado nacional desertó en la mayoría de los ámbitos de la política pública; en particular de la política económica y específicamente de la política turística. En cambio, nosotros tenemos muy claro lo que debemos hacer: seguir acompañando a todos los sectores”, cerró el ministro bonaerense.

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Cifras a la baja y sin piso

Según detallaron desde el Ministerio, durante las vacaciones de invierno, los resultados arrojaron “los peores indicadores desde la pandemia”. Hubo 790 mil turistas en total. Ello representa un 11,5% menos que en octubre de 2025; y un 11,9% menos que en 2024. Siguiendo la línea histórica, fue un 22,3% menos que en 2023, y un 16,4% menos que en 2022.

En tanto, el impacto económico fue de $320 mil millones de gasto turístico. El monto demuestra un 10,7% menos que en 2025; 7,7% menos que en 2024; y 25,8% menos que en 2023. Finalmente, el indicador sintético provincial de ocupación muestra que durante las vacaciones de invierno la ocupación fue del 33,5% los fines de semana.

Dicho indicador representa 4,6 puntos porcentuales menos que en 2025; 7,1 menos que 2024 y 10,1 menos que en 2023. Desde el ministerio de Producción señalaron que, si bien en vacaciones de invierno la Provincia no es el destino más elegido, sí ven una pendiente sistemática a la baja de la ocupación hotelera.

En lo que respecta al turismo internacional, el ministro también remarcó que, “a pesar de existir un tipo de cambio todavía favorable cada vez es más difícil viajar”. En 2025 viajaron 7,3 millones; y en 2026 6,3 millones de personas. “A pesar del Mundial, cayó 13,2% interanual la cantidad de turistas que viajaron al exterior en relación al primer semestre de 2025”, exhibieron.