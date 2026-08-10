La última casa: cómo es la nueva película de Netflix que encierra a una familia y la obliga a luchar por sobrevivir

Greta Lee (Past Lives) y Wagner Moura (El agente secreto) se ponen en la piel de un matrimonio que debe enfrentarse a una situación extrema en La última casa, la nueva película de suspenso psicológico de Netflix. La historia sigue a una familia que queda encerrada en su propio hogar y debe encontrar la manera de mantenerse unida mientras los recursos comienzan a escasear y una amenaza desconocida permanece en el exterior.

La película está dirigida por Louis Leterrier, responsable de títulos como Los ilusionistas y Rápidos y furiosos X, y plantea un escenario en el que la supervivencia no depende solamente de encontrar una salida, sino también de la capacidad de los protagonistas para sostener sus vínculos en medio de una situación límite.

La trama se centra en una familia de cuatro integrantes que, de un momento a otro, queda confinada dentro de su casa. Sin una vía de escape, sus miembros deben colaborar para hacer frente a una situación que se vuelve cada vez más complicada a medida que disminuyen los suministros. A esa falta de recursos se suma una misteriosa amenaza externa que les impide abandonar el hogar. El encierro, entonces, comienza a afectar no solamente las posibilidades de supervivencia, sino también los vínculos entre los integrantes de la familia.

Lee, conocida por su trabajo en Past Lives, explicó que uno de los principales desafíos durante el rodaje fue interpretar el deterioro emocional de su personaje y mostrar cómo esa presión repercute en las relaciones familiares: "Tuvimos la suerte ‌de trabajar con un superviviente de verdad. Es increíblemente inspirador comprender la ⁠fisiología real de lo que te ocurre".

Uno de los aspectos más particulares de la producción fue que toda la película se filmó dentro de una única casa. El espacio fue modificándose progresivamente a medida que avanza la historia, hasta convertirse en un reflejo del deterioro que atraviesan los personajes. Wagner Moura, protagonista de El agente secreto, destacó especialmente el trabajo realizado para transformar ese escenario: "Para la segunda parte de la película, la forma en que lograron ⁠transformar la casa en una especie de acuario (…) Nunca había visto nada parecido".

Para Leterrier, el rodaje de La última casa también representó un desafío particular. El director recordó que participó en producciones con presupuestos de hasta 400 millones de dólares y en películas que incluyeron secuencias de gran complejidad. Sin embargo, aseguró que esta producción fue la más difícil de su carrera. Según explicó, el hecho de desarrollar prácticamente toda la historia dentro de un único espacio planteó importantes dificultades para todos los integrantes del equipo.

Una historia atravesada por la pandemia de COVID-19

La película también nació a partir de algunas de las experiencias que dejó el período de confinamiento. Leterrier y el guionista Matthew Robinson tomaron como punto de partida las lecciones relacionadas con la manera de afrontar el aislamiento, tanto desde el aspecto mental como emocional.

La historia propone así observar qué ocurre con una familia cuando las circunstancias la obligan a permanecer junta en un espacio cerrado y a enfrentarse a una amenaza que no puede controlar.