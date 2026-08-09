Ejército israelí cierra localidad palestina cristiana de Taybeh para terminar ataques de colonos

El ejército israelí cerró el domingo la localidad cisjordana de Taybeh a los no residentes, alegando que su objetivo era evitar los crecientes ataques contra palestinos por parte de colonos israelíes en toda Cisjordania.
Según el ejército, la orden solo se aplica a los israelíes y no a los palestinos. Un portavoz afirmó que la conversión de Taybeh en una zona militar cerrada se debía "a algunos ataques violentos perpetrados por israelíes en la región".
"Al recibir cualquier denuncia de incumplimiento de la orden, se envían soldados de las FDI a la zona, que intervienen para dispersar las concentraciones y detener a los sospechosos con el fin de proteger a los ciudadanos de la zona y mantener el orden", señaló el ejército en un comunicado.
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Taybeh es uno de los pocos pueblos cristianos que quedan en Cisjordania y el año pasado recibió la visita del patriarca ortodoxo griego y del cardenal católico romano de Jerusalén.
También es la sede de Taybeh Brewing Co, considerada por muchos la microcervecería más antigua de Oriente Medio.
Algunos países occidentales han anunciado sanciones contra grupos de colonos a raíz de los violentos ataques israelíes contra palestinos.
En junio, colonos israelíes impidieron a los palestinos extinguir un gran incendio cerca de Taybeh, en Cisjordania, ocupada por Israel, según los bomberos de la defensa civil palestina y un sacerdote local, que describieron un "patrón continuado de intimidación y violencia injustificada" que socavaba los derechos fundamentales de los residentes.
Una investigación de la ONU publicada el martes concluyó que las autoridades israelíes estaban directamente implicadas en los ataques de los colonos que han causado muertos, heridos y desplazados palestinos en Cisjordania.
Partes de Taybeh se encuentran en la Zona B, donde la Autoridad Palestina gestiona la administración civil, pero en la que el control de seguridad debe coordinarse con las autoridades israelíes.
Cisjordania y Jerusalén albergan a unos 50.000 cristianos palestinos, miembros de una comunidad religiosa cuya presencia se remonta a la Antigüedad en una región que acoge muchos lugares sagrados.
Con información de Reuters