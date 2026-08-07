En la densa selva del Parque Nacional Lomami, ubicado en la región centro-oriental de la República Democrática del Congo, científicos confirmaron la existencia de una nueva especie de mono que destaca por sus labios rosáceos-naranjas y su pelaje negro intenso. Este hallazgo representa la quinta especie de mono africano descubierta en los últimos 75 años.

Los primeros indicios de este primate se remontan a 2008, cuando conservacionistas lograron capturar una imagen borrosa de un ejemplar. Sin embargo, fue recién una década después, tras un nuevo avistamiento, que un equipo internacional pudo estudiar en profundidad al animal y determinar que se trataba de una especie desconocida hasta entonces.

Junior Amboko, estudiante de doctorado en la Universidad Atlántica de Florida, integró el grupo de investigación que combinó grabaciones de audio, fotografías y análisis genéticos para identificar al mono. "Fue una sensación increíble" para él observar un animal tan poco documentado, afirmó.

El proceso de descubrimiento no solo implicó avistar al mono, sino también confirmar que genéticamente es distinto a otras especies. Aunque algunos pobladores locales ya conocían al animal, llamado Likweli, su naturaleza tímida y su hábito de permanecer en las copas de los árboles dificultaban su observación directa. En entrevistas a 52 aldeas cercanas, solo ocho personas aseguraron haberlo visto alguna vez.

El mono cumple un rol vital en la dispersión de semillas en la selva.

Cómo es el *Colobus congoensis* y cuál es su rol en el ecosistema

El equipo científico, compuesto por expertos de la República Democrática del Congo, Estados Unidos y Alemania, bautizó a este primate como Colobus congoensis, en homenaje a la riqueza natural del país. Pertenece a los monos colobus, un grupo caracterizado por la ausencia de pulgares y su relevancia ecológica en África.

Estos monos herbívoros habitan el dosel arbóreo y cumplen un rol vital en el ecosistema, especialmente en la dispersión y germinación de semillas en la selva. Sus facciones llamativas podrían funcionar como señales visuales para comunicarse, atraer parejas o reconocerse entre ellos. Además, emiten un aullido característico que, según Amboko, "frecuentemente los escuchas, pero no los ves".

Los primeros indicios del mono se registraron en 2008 con una imagen borrosa.

Amenazas y próximos pasos para su conservación

Los investigadores creen que el Colobus congoensis es raro y habita en áreas específicas donde encuentran su alimento y refugio. Sin embargo, enfrenta amenazas por la caza furtiva, ya que es cazado por su carne. La reciente clasificación como especie distinta abre la puerta para que sea protegida oficialmente.

Por último, el equipo de científicos planea continuar con investigaciones para estimar la población de estos monos y profundizar en su comportamiento, ya que aún quedan muchas incógnitas sobre esta especie sigilosa y fascinante.