El jaguar había desaparecido de la Sierra de Merendón por diez años.

En el ámbito de la biología y la conservación, pocas noticias generan tanta emoción como el redescubrimiento de una especie que se creía desaparecida. Este tipo de hallazgos nos recuerda cuánto misterio aún guarda la biodiversidad y la importancia de seguir cuidándola.

Durante más de diez años, el jaguar parecía haber desaparecido de la Sierra de Merendón, en Honduras, sin que se registraran avistamientos confirmados. Sin embargo, el 6 de febrero de 2026, una cámara trampa instalada en un bosque de alta montaña captó una imagen que entusiasmó a los expertos: un jaguar macho joven caminando entre la niebla a 2.200 metros de altitud. Lo apodaron el “jaguar de las nubes”.

Hábitat atípico: ¿qué hace un jaguar en la montaña?

Lo curioso de este hallazgo no es solo el largo tiempo sin registros, sino también el lugar donde se produjo. Los jaguares suelen habitar zonas bajas, por debajo de los 1.000 metros, donde las condiciones son más favorables para su supervivencia. Ver a uno en un bosque nublado de montaña es un comportamiento poco común que aún no tiene una explicación clara.

Una hipótesis es que el felino estaba explorando nuevos territorios, mientras que otra apunta a que podría estar recorriendo una amplia zona, algo típico en jaguares jóvenes que todavía no definen su área de campeo definitiva.

Lo que confirma este avistamiento es que, a pesar de la ausencia de registros por años, el jaguar sigue utilizando la Sierra de Merendón como parte de su rango de movimiento, aunque de forma esporádica. Esta noticia llenó de alegría a la comunidad científica.

La clave de la supervivencia: un corredor biológico vital

La Sierra de Merendón no es un bosque cualquiera. Es un corredor biológico vital que conecta Honduras con Guatemala y puede ser la clave para que poblaciones aisladas de jaguares mantengan la diversidad genética necesaria para sobrevivir a largo plazo.

Los jaguares suelen habitar por debajo de los 1.000 metros de altitud.

Este hallazgo cobra relevancia global, ya que el jaguar ha perdido cerca del 49% de su distribución histórica en América debido a la deforestación, la disminución de presas naturales y la caza furtiva. La especie necesita grandes extensiones territoriales continuas para mantenerse.

Si bien un solo ejemplar detectado no indica la existencia de una población estable, es una señal clara de que el corredor biológico de la Sierra de Merendón sigue funcionando y cumple su rol de conectar hábitats.

Para los zoólogos que durante años instalaron cámaras y patrullaron la zona sin éxito, ver al felino entre la neblina fue un momento histórico y un motivo para renovar las esperanzas en la conservación del jaguar en la región.